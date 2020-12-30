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    Главная / Торги / Поставка запасных частей для автомобилей УАЗ, ВАЗ, ГАЗ для нужд филиала "Саратоворгдиагностика" АО "Газпром оргэнергогаз"

    Поставка запасных частей для автомобилей УАЗ, ВАЗ, ГАЗ для нужд филиала "Саратоворгдиагностика" АО "Газпром оргэнергогаз"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.12.2020 07:3030.12.2020 07:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174821Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    174821

    Наименование закупки

    Поставка запасных частей для автомобилей УАЗ, ВАЗ, ГАЗ для нужд филиала "Саратоворгдиагностика" АО "Газпром оргэнергогаз"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    25.12.2020 09:58

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"
    Все закупки и тендеры АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"

    Юридический адрес

    115304, Г МОСКВА, УЛ ЛУГАНСКАЯ, 11,

    Почтовый адрес

    115304, г. Москва, ул. Луганская, д. 11

    Контактный телефон

    +7 8452 30-60-51

    Факс

    +7 495 355-91-12

    Адрес электронной почты

    saroeg.soldatov@oeg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Солдатов Виктор Иванович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Саратовская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка запасных частей для автомобилей УАЗ, ВАЗ, ГАЗ для нужд филиала "Саратоворгдиагностика" АО "Газпром оргэнергогаз"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    30.12.2020 07:30 GMT +330.12.2020 07:3030.12.2020 07:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174821Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка запасных частей для автомобилей УАЗ, ВАЗ, ГАЗ для нужд филиала "Саратоворгдиагностика" АО "Газпром оргэнергогаз"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Саратовская область, г. Саратов, Сокурский тракт, 6 км.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    В течение 20 банковских дней после получения товара.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"
    Все закупки и тендеры АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"

    Адрес местонахождения

    115304, Г МОСКВА, УЛ ЛУГАНСКАЯ, 11,

    115304, г. Москва, ул. Луганская, д. 11

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Запасная часть автотранспорта . Вал карданный переднего моста УАЗ-3163 Патриот"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 2"

    "Запасная часть автотранспорта . Диск переднего тормоза УАЗ-3163 Патриот"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 3"

    "Датчик массового расхода воздуха 281006291 5WK9 Siemens"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 4"

    "Запасная часть автотранспорта Механизм рулевой ГАЗ-3302, 3308, 3309 чугун 3302-3400014-01"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 5"

    "Запасная часть автотранспорта Тормоз передний левый Патриот 3163-3501011"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 6"

    "Запасная часть автотранспорта Тормоз передний правый Патриот 3163-3501010"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 7"

    "Запасная часть автотранспорта Цепь двухрядная ГРМ ДВ-406, 405, 409 406-3906625-01"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 8"

    "Механизм рулевой (ГУР) УАЗ-Патриот (Delphi) с сошкой 340001100-316300"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 9"

    "Барабан тормозной УАЗ 3151-3501070"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 10"

    "Цилиндр сцепления рабочий УАЗ 3160-50-1602510-98 Sollers"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 11"

    "Колодка тормозная ВАЗ передняя комплект 4ШТ 21210-3501800"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 12"

    "Запасная часть автотранспорта . Колодка тормоза переднего ГАЗ 2217-3501170"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 13"

    "Запасная часть автотранспорта . Амортизатор передний УАЗ 3160-2905006"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 14"

    "Запасная часть автотранспорта Амортизатор задний УАЗ-3163 3159-2915006/АВ-157.00.00-ХD газовый"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 15"

    "Фара правая УАЗ-3163 Патриот 3163-3711010 Bosch"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 16"

    "Фара левая УАЗ-3163 Патриот 3163-3711011 Bosch"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 17"

    "Диск сцепления под лепестковую корзину УАЗ, Газель 3163-1601130"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 18"

    "Цилиндр сцепления главный в сборе УАЗ 316300-1602300-00"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 19"

    "Амортизатор задней подвески ГАЗ 3302-2905006"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 20"

    "Рессора УАЗ задняя 3163-2912010"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 21"

    "Ступица колеса под АБС УАЗ-3163 Patriot 3163-00-3103015-00"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 22"

    "Насос водяной УАЗ-3163 Патриот"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 23"

    "Запасная часть автотранспорта . Вал карданный заднего моста УАЗ-3163 Патриот"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 24"

    "Запасная часть автотранспорта Крестовина карданного вала УАЗ 469-2201026"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 25"

    "Деталь моста шарнир поворотного кулака правый 3162-2304060"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 26"

    "Блок управления РК 3163-3769200 УАЗ 56,3769"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 27"

    "Запасная часть автотранспорта Электробензонасос погружной (модуль) УАЗ-3163 Патриот ДВ-409 ЕВРО-2"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 28"

    "Запасная часть автотранспорта Бензонасос электрический Уаз Патриот 31662-1139020"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 29"

    "Запасная часть автотранспорта . Датчик фазы 406.3847050-03"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 30"

    "Запасная часть автотранспорта . Колодка переднего тормоза с накладкой УАЗ 3160-3501090-02"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 31"

    "Запасная часть автотранспорта . Дополнительный насос отопителя ГАЗ 4700-3730010-00"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 32"

    "Запасная часть автотранспорта . Колодка тормозная УАЗ 469-3502091 в сборе"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 33"

    "Стартер ГАЗ,УАЗ с дв.402,421 редукторный 5732-3708000"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 34"

    "Бак топливный 452 (инжектор) основной 2206-94-1101008-01"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 35"

    "Бак топливный 452 (инжектор) допол. 2206-94-1102008-02"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 36"

    "Колодка тормозная ГАЗ-3302 задняя 3302-3502090"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 37"

    "Диск сцепления нажимной 31605-1601090 УАЗ-3163"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 38"

    "Диск сцепления ведомый 31605-1601130 УАЗ"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 39"

    "Подшипник выжимной выключения сцепления с муфтой в сборе УАЗ-3163 Patriot 3160-00-1601180-000"

    Кол-во: 4.000

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