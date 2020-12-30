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    Главная / Торги / Поставка медицинских изделий и принадлежностей

    Поставка медицинских изделий и принадлежностей

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.12.2020 00:0030.12.2020 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174817Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    174817

    Наименование закупки

    Поставка медицинских изделий и принадлежностей

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    25.12.2020 13:17

    Документация процедуры

    Декларация_СМСП.DOCX

    Информация_о_цепочке_собственников__включая_бенефициаров.docx

    Паспорт_предприятия.doc

    Согласие_на_обработку_ПДн_бенефициары.docx

    Список_документов.docx

    Техническое_задание.docx

    Проект_договора.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Газпром СПГ Портовая
    Все закупки и тендеры Газпром СПГ Портовая

    Юридический адрес

    190000, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Галерная, 20/22, лит.А

    Почтовый адрес

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Лахтинский проспект, дом 85, корп.3, строение 1

    Контактный телефон

    +7 812 646-12-12

    Факс

    +7 812 646-12-12

    Адрес электронной почты

    Y.Gaydamakina@spblng.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Гайдамакина Юлия Дмитриевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ленинградская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка медицинских изделий и принадлежностей

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    30.12.2020 00:00 GMT +330.12.2020 00:0030.12.2020 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174817Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка медицинских изделий и принадлежностей

    Начальная цена

    300 431,67

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ленинградская область, Ленинградская область, Выборгский район, пос. Кондратьево. (Координаты: 60.53006807558687, 28.119923010715954)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    В соответствии с техническим заданием, в соответствии с условиями договора.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Газпром СПГ Портовая
    Все закупки и тендеры Газпром СПГ Портовая

    Адрес местонахождения

    190000, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Галерная, 20/22, лит.А

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Лахтинский проспект, дом 85, корп.3, строение 1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Комплект одноразовой одежды Садолит-1 противоэпидемический ТУ 9398-002-45508262-2010 ООО Д-Медфарм"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 2"

    "Костюм защитный противочумный летний Кварц-1М 51% х/б пряжа, 49% п/э нить 200Г/М2 комбинезон с шевроном ОСТОРОЖНО. БИОЛОГИЧЕСКАЯ ОПАСНОСТЬ (ИНФЕКЦИОННЫЕ ВЕЩЕСТВА), шлем, спец. фильтр ФСУ-МБ, бахилы, перчатки, сумка, паспорт, инструкция, упак. пакет. ООО "Д-Медфарм" Россия"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Халат медицинский женский Жасмин M, L белый 65% п/э, 35% х/б рукав 3/4 ООО "Адвентум" Россия"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 4"

    "Перчатки защитные тип II кислотощелочестойкие Азри 100% латекс черные размер 7/8 АО "Армавирский завод резиновых изделий" Россия"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 5"

    "Бахилы с двойной резинкой Стандарт ПЭ 20МКМ ООО "Медсервис Плюс" Россия"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 6"

    "Аптечка производственная первой помощи Апполо Анти-СПИД (ВИЧ) пластиковый чемодан ТУ 9398-035-42965160-2007 Постановление от 18.05.2010 №59, СанПиН 2.1.2.2631-10 Россия"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 7"

    "Набор укладка для доставки в лабораторию трупов грызунов, летающих кровососущих УК-2 ООО "Д-Медфарм" Россия"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 8"

    "Набор укладка для забора материала от больного (трупа), подозрительного на заболевание чумой, холерой, малярией, квгл УК-1Б ООО "Д-Медфарм" Россия"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 9"

    "Дозиметр радиометр МКС-01 СА1 0.20КГ 112х65х30ММ ООО "СНИИП-Аунис" Россия"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 10"

    "Термометр безртутный Импэкс-Мед Wuxi Medical Instrument Factory., Ltd Китай"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 11"

    "Вода питьевая бутилированная Аква стар негазированная 1Л Россия"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 12"

    "Аптечка универсальная первой помощи для сменных бригад механических производств Апполо 007 01 пластиковый чемодан ТУ 9398-007-42965160-01 РУ №ФСР 2010/08289 от 21.07.2010 г. Россия"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 13"

    "Средство дезинфицирующее Авансепт спрей 0.75Л АО ТПК "Техноэкспорт" Россия"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 14"

    "Инсектицид универсальный от насекомых Аванти Argus аэрозоль 300мл Россия"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 15"

    "Емкость банка узкогорлая 1401 стекло светлое/темное 250МЛ для приготовления растворов дезсредств с притертой пробкой Ningbo Greetmed Medical Instrument Китай"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 16"

    "Ведро пластмассовое 10Л; ДМ³ пластик"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 17"

    "Сумка-холодильник Mystery MTH-19В автомобильный полиэстер, пластик 19Л серебристый/черный Mystery Electronics Китай"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 18"

    "Облучатель воздуха передвижной Кронт Дезар 802 40М2 45ДБ 2х25ВТ 80М3/Ч 99ПРОЦ Россия"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 19"

    "Стеллаж для размещения дезинфекционного оборудования передвижной СП3-01 ЕЛАТ пластик ударопрочный 860х680х430ММ на колесах, с 3 полками ООО "Елатомский приборный завод" Россия"

    Кол-во: 1.000

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