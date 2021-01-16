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Наименование закупки
Поставка соединительных деталей трубопроводов для нужд ООО "Газпром метанол"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
25.12.2020 10:09
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
634067, Российская Федерация, Томская область, Томск, Кузовлевский тракт, д.2, стр. 169
Почтовый адрес
634067, Российская Федерация, Томская область, Томск, Кузовлевский тракт, д.2, стр. 169
Контактный телефон
+7 3822 70-30-62
Факс
+7 3822 70-30-13
Адрес электронной почты
MurashovEG@metanol.vostokgazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Вахитова Наталья Ивановна
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка соединительных деталей трубопроводов для нужд ООО "Газпром метанол"
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
16.01.2021 06:00 GMT +316.01.2021 06:0016.01.2021 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174814Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка соединительных деталей трубопроводов для нужд ООО "Газпром метанол"
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Томская область, г. Томск, Кузовлевский тракт, 2, стр.169Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
1.Порядок оплаты: оплата поставленного товара осуществляется Покупателем на 15-й рабочий день(для СМСП)/45-й календарный день начиная с даты, следующей за датой приемки товара Покупателем всего товара, предусмотренного настоящим ценовым запросом. 2.Доставка (место доставки): осуществляется автомобильным транспортом Поставщика на склад Покупателя по адресу: г. Томск, Кузовлевский тракт, д. 2, стр. 169. 3.Все расходы по доставке товара до Покупателя включаются в цену поставляемого товар
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "Газпром метанол"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром метанол"
Адрес местонахождения
634067, Российская Федерация, Томская область, Томск, Кузовлевский тракт, д.2, стр. 169
Кол-во: 3.000
Кол-во: 9.000
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