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    Главная / Торги / Поставка соединительных деталей трубопроводов для нужд ООО "Газпром метанол"

    Поставка соединительных деталей трубопроводов для нужд ООО "Газпром метанол"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь16.01.2021 06:0016.01.2021 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174814Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    174814

    Наименование закупки

    Поставка соединительных деталей трубопроводов для нужд ООО "Газпром метанол"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    25.12.2020 10:09

    Документация процедуры

    ТЗ__Поставка_соединительных_деталей_трубопроводов.docx

    Приложение_1_Чертежи_фланцевв.pdf

    Договор_Проект_ЦЗ.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газпром метанол»
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром метанол"

    Юридический адрес

    634067, Российская Федерация, Томская область, Томск, Кузовлевский тракт, д.2, стр. 169

    Почтовый адрес

    634067, Российская Федерация, Томская область, Томск, Кузовлевский тракт, д.2, стр. 169

    Контактный телефон

    +7 3822 70-30-62

    Факс

    +7 3822 70-30-13

    Адрес электронной почты

    MurashovEG@metanol.vostokgazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Вахитова Наталья Ивановна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Томская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка соединительных деталей трубопроводов для нужд ООО "Газпром метанол"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    16.01.2021 06:00 GMT +316.01.2021 06:0016.01.2021 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174814Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка соединительных деталей трубопроводов для нужд ООО "Газпром метанол"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Томская область, г. Томск, Кузовлевский тракт, 2, стр.169Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    1.Порядок оплаты: оплата поставленного товара осуществляется Покупателем на 15-й рабочий день(для СМСП)/45-й календарный день начиная с даты, следующей за датой приемки товара Покупателем всего товара, предусмотренного настоящим ценовым запросом. 2.Доставка (место доставки): осуществляется автомобильным транспортом Поставщика на склад Покупателя по адресу: г. Томск, Кузовлевский тракт, д. 2, стр. 169. 3.Все расходы по доставке товара до Покупателя включаются в цену поставляемого товар

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром метанол"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром метанол"

    Адрес местонахождения

    634067, Российская Федерация, Томская область, Томск, Кузовлевский тракт, д.2, стр. 169

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Фланец 3-600-1-12Х18Н10Т Ду600ММ Ру1.0МПА 12Х18Н10Т ГОСТ 28759.3-90"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 2"

    "Фланец стальной 4 600-1-12Х18Н10Т ГОСТ 28759.3-90"

    Кол-во: 9.000

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    Прием заявок:
    02.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Мурманская область
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