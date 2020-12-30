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    Главная / Торги / Поставка флагов

    Поставка флагов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.12.2020 00:0030.12.2020 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174806Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    174806

    Наименование закупки

    Поставка флагов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    25.12.2020 09:43

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Нижний Новгород»
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"

    Юридический адрес

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, ул. Звездинка, 11

    Почтовый адрес

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, ул. Звездинка, 11

    Контактный телефон

    4-165-239

    Факс

    +7 83173 3-16-95

    Адрес электронной почты

    S.Kozinov@VTG.GAZPROM.RU

    Ф.И.О. контактного лица

    Козинов Сергей Евгеньевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка флагов

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    30.12.2020 00:00 GMT +330.12.2020 00:0030.12.2020 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174806Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка флагов

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, г. Н.Новгород, ул. Звездинка, д.11 ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Комплектация оборудования должна полностью соответствовать заявленной . Предложения без КП с расшифровкой комплектности рассматриваться не будут. Оплата оказанных услуг производится Заказчиком не позднее 15 рабочих дней со дня исполнения обязательств по договору , подписания сторонами Акта сдачи-приемки оказанных услуг, на основании выставленного Исполнителем оригинала счета-фактуры путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. Стоимость договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. В течение срока действия настоящего договора Заказчик никаких дополнительных выплат Исполнителю за оказанные услуги не производит.Все расчеты по Договору производятся в безналичном порядке.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"

    Адрес местонахождения

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, ул. Звездинка, 11

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Флаг Газпром полиэфирный шелк 70г/м2 900х1350ММ древко"

    Кол-во: 26.000

    "Позиция 2"

    "Флаг Газпром флажная сетка 90г/м2 1400х2100ММ древко"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 3"

    "Флаг Газпром флажная сетка 90г/м2 1400х2100ММ"

    Кол-во: 44.000

    "Позиция 4"

    "Указатель направления ветра ткань Оксфорд ВО 2.4М 0.6М 0.3М белый/красные полосы"

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 5"

    "Флаг Газпром трансгаз Нижний Новгород полиэфирный шелк 70г/м2 900х1350ММ древко"

    Кол-во: 34.000

    "Позиция 6"

    "Флаг Газпром трансгаз Нижний Новгород флажная сетка 90г/м2 1400х2100ММ"

    Кол-во: 45.000

    "Позиция 7"

    "Флаг Газпром трансгаз Нижний Новгород флажная сетка 90г/м2 1400х2100ММ древко"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 8"

    "Флаг Российской Федерации полиэфирный шелк 70г/м2 900х1350ММ древко"

    Кол-во: 32.000

    "Позиция 9"

    "Флаг Российской Федерации флажная сетка 90г/м2 1400х2100ММ древко"

    Кол-во: 11.000

    "Позиция 10"

    "Флаг Российской Федерации флажная сетка 90г/м2 1400х2100ММ"

    Кол-во: 42.000

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