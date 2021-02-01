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    Главная / Торги / Поставка наградных бланков

    Поставка наградных бланков

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.02.2021 00:0001.02.2021 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174794Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    174794

    Наименование закупки

    Поставка наградных бланков

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    25.12.2020 09:10

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Нижний Новгород»
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"

    Юридический адрес

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, ул. Звездинка, 11

    Почтовый адрес

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, ул. Звездинка, 11

    Контактный телефон

    4-165-239

    Факс

    +7 83173 3-16-95

    Адрес электронной почты

    S.Kozinov@VTG.GAZPROM.RU

    Ф.И.О. контактного лица

    Козинов Сергей Евгеньевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка наградных бланков

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    01.02.2021 00:00 GMT +301.02.2021 00:0001.02.2021 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174794Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка наградных бланков

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, г. Н.Новгород, ул. Звездинка, д.11 ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Комплектация оборудования должна полностью соответствовать заявленной . Предложения без КП с расшифровкой комплектности рассматриваться не будут. Оплата оказанных услуг производится Заказчиком не позднее 15 рабочих дней со дня исполнения обязательств по договору , подписания сторонами Акта сдачи-приемки оказанных услуг, на основании выставленного Исполнителем оригинала счета-фактуры путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. Стоимость договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. В течение срока действия настоящего договора Заказчик никаких дополнительных выплат Исполнителю за оказанные услуги не производит.Все расчеты по Договору производятся в безналичном порядке.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"

    Адрес местонахождения

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, ул. Звездинка, 11

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Письмо благодарственное Общества А4 бумага немелованная каландрированная тиснение и конгрев логотипа"

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 2"

    "Письмо Благодарность Общества А4 бумага немелованная каландрированная тиснение и конгрев логотипа"

    Кол-во: 90.000

    "Позиция 3"

    "Папка адресная в 1биг дизайнерская бумага синяя А4 тиснение и конгрев логотипа под грамоту"

    Кол-во: 250.000

    "Позиция 4"

    "Удостоверение к наградному знаку Ветеран Общества 150х100ММ переплетный картон 2ММ кашированный бумагой, ламинат, тиснение фольгой 4+0"

    Кол-во: 35.000

    "Позиция 5"

    "Бланк Вкладыш в удостоверение к наградному знаку Ветеран Общества 70х98ММ бумага 160Г/М2"

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 6"

    "Грамота Почетная Общества А4 бумага не мелованная каландрированная повышенной белизны тиснение и конгрев логотипа"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 7"

    "Папка деловая А4 200ММ красная баладек с гребнями для сшивания документов / 4 отверстия/текст на лицевой стороне папки по согласованию с заказчиком/цифровая печать"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 8"

    "Папка деловая А4 200ММ красная баладек с гребнями для сшивания документов/4 отверстия/текст на лицевой стороне папки по согласованию с заказчиком/цифровая печать"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 9"

    "Папка деловая А4 600ММ красная баладек с скоросшивателем/текст на лицевой стороне папки по согласованию с заказчиком/цифровая печать"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 10"

    "Папка деловая А4 200ММ синяя баладек с гребнями для сшивания документов/4 отверстия/текст на лицевой стороне папки по согласованию с заказчиком/цифровая печать"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 11"

    "Папка деловая А4 600ММ красная баладек с скоросшивателем/текст на лицевой стороне папки по согласованию с заказчиком/цифровая печать"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 12"

    "Папка деловая А4 200ММ синяя баладек с скоросшивателем/текст на лицевой стороне папки по согласованию с заказчиком/цифровая печать"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 13"

    "Папка деловая А4 коричневая рециклированная кожа с фирменной символикой на лицевой стороне папки синим цветом RAL5015 с соблюдением охранных зон на белую подложку/цвет RAL9016 по согласованию с заказчиком/цифровая печать"

    Кол-во: 9.000

    "Позиция 14"

    "Папка адресная бумвинил/картон синяя 225x310ММ 35ММ шелкография белого цвета"

    Кол-во: 10.000

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