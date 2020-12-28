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    Главная / Торги / Приобретение жестких дисков Western Digital для Хабаровского филиала

    Приобретение жестких дисков Western Digital для Хабаровского филиала

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.12.2020 05:0028.12.2020 05:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174784Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    174784

    Наименование закупки

    Приобретение жестких дисков Western Digital для Хабаровского филиала

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    25.12.2020 07:57

    Документация процедуры

    Приложение__1_Проект_договора_03_20.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Макрорегиональный филиал «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком»

    Юридический адрес

    690091, Российская Федерация, Приморский край, Владивосток, Светланская, 57

    Почтовый адрес

    690091, Российская Федерация, Приморский край, Владивосток, Светланская, 57

    Контактный телефон

    +7 423 220-85-00 доб. 50734

    Факс

    Адрес электронной почты

    babushkinade@dv.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Бабушкина Дарья Евгеньевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Хабаровский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Приобретение жестких дисков Western Digital для Хабаровского филиала

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    28.12.2020 05:00 GMT +328.12.2020 05:0028.12.2020 05:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174784Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Приобретение жестких дисков Western Digital для Хабаровского филиала

    Начальная цена

    158 228,34

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Хабаровский край, г. Хабаровск, пер. Производственный, 12шРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    постоплата (45 дней после поставки либо 15 рабочих для МСП). Доставка 30 дней с подписания договора

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Макрорегиональный филиал «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком»

    Адрес местонахождения

    690091, Российская Федерация, Приморский край, Владивосток, Светланская, 57

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Диск жесткий Western Digital Purple WD82PURZ 8ТБ SATA III 7200ОБ/МИН 256МБ 6 Гбит/cек"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 2"

    "Диск жесткий Western Digital Purple WD20PURZ 2 ТБ SATA III 5400 rpm 64 МБ 145 Мб/с"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 3"

    "Диск жесткий внутренний HDD Western Digital Purple WD60PURZ 3.5" 6Тбайт SATA 5400об/мин"

    Кол-во: 4.000

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