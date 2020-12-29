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Наименование закупки
Приобретение элементов питания. Бурятский филиал ПАО Ростелеком
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
25.12.2020 07:24
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СМОЛЬНИНСКОЕ, Синопская набережная, 14 литера А
Почтовый адрес
630099, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Максима Горького, 53
Контактный телефон
(3012)430587
Факс
Адрес электронной почты
BAIR.B.TSYRENDONDOKOV@SIBIR.RT.RU
Ф.И.О. контактного лица
Цырендондоков Баир Бальжинимаевич
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Приобретение элементов питания. Бурятский филиал ПАО Ростелеком
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
29.12.2020 08:00 GMT +329.12.2020 08:0029.12.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174776Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Приобретение элементов питания. Бурятский филиал ПАО Ростелеком
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Условия оплаты и доставки
Условия оплаты: 100% расчет в течение 15 рабочих дней после подписания акта приема-передачи в полном объеме (для СМСП). Аванс 10% через 20 календарных дней после подписания Договора, расчет 90% через 45 калдендарных дней после подписания акта приема-передачи в полном объеме (не для СМСП). Срок поставки 30 календарных дней
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
Макрорегиональный филиал «Сибирь» ПАО «Ростелеком»
Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Сибирь» ПАО «Ростелеком»
Адрес местонахождения
191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СМОЛЬНИНСКОЕ, Синопская набережная, 14 литера А
630099, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Максима Горького, 53
Кол-во: 102.000
Кол-во: 14.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 70.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 104.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 4.000
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