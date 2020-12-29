Приобретение элементов питания. Бурятский филиал ПАО Ростелеком

Условия договора

Условия оплаты и доставки

Условия оплаты: 100% расчет в течение 15 рабочих дней после подписания акта приема-передачи в полном объеме (для СМСП). Аванс 10% через 20 календарных дней после подписания Договора, расчет 90% через 45 калдендарных дней после подписания акта приема-передачи в полном объеме (не для СМСП). Срок поставки 30 календарных дней