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    Главная / Торги / Приобретение элементов питания. Бурятский филиал ПАО Ростелеком

    Приобретение элементов питания. Бурятский филиал ПАО Ростелеком

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь29.12.2020 08:0029.12.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174776Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    174776

    Наименование закупки

    Приобретение элементов питания. Бурятский филиал ПАО Ростелеком

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    25.12.2020 07:24

    Документация процедуры

    Договор_3590974.pdf

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Макрорегиональный филиал «Сибирь» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Сибирь» ПАО «Ростелеком»

    Юридический адрес

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СМОЛЬНИНСКОЕ, Синопская набережная, 14 литера А

    Почтовый адрес

    630099, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Максима Горького, 53

    Контактный телефон

    (3012)430587

    Факс

    Адрес электронной почты

    BAIR.B.TSYRENDONDOKOV@SIBIR.RT.RU

    Ф.И.О. контактного лица

    Цырендондоков Баир Бальжинимаевич

    Место рассмотрения предложений

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Приобретение элементов питания. Бурятский филиал ПАО Ростелеком

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    29.12.2020 08:00 GMT +329.12.2020 08:0029.12.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174776Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Приобретение элементов питания. Бурятский филиал ПАО Ростелеком

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Условия оплаты: 100% расчет в течение 15 рабочих дней после подписания акта приема-передачи в полном объеме (для СМСП). Аванс 10% через 20 календарных дней после подписания Договора, расчет 90% через 45 калдендарных дней после подписания акта приема-передачи в полном объеме (не для СМСП). Срок поставки 30 календарных дней

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Макрорегиональный филиал «Сибирь» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Сибирь» ПАО «Ростелеком»

    Адрес местонахождения

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СМОЛЬНИНСКОЕ, Синопская набережная, 14 литера А

    630099, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Максима Горького, 53

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Элемент питания аккумулятор AA 2700 AA HR6 2700мА·ч"

    Кол-во: 102.000

    "Позиция 2"

    "Аккумулятор промышленный герметизированный необслуживаемый свинцово-кислотный Delta Flexible Products DT 12045 4.5А·ч 12В"

    Кол-во: 14.000

    "Позиция 3"

    "Элемент питания VARTA LONGLIFE 4106 LR6 AA 1шт 1.5В"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 4"

    "Элемент питания GP R20 4000мА·ч 1.5В"

    Кол-во: 70.000

    "Позиция 5"

    "Элемент питания аккумулятор Camelion Batterien NH-AA2000BP2 AA 2000мА·ч 2шт 1.2В никель-металлогидридный"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 6"

    "Элемент питания аккумулятор AA 2700 AA HR6 2700мА·ч"

    Кол-во: 104.000

    "Позиция 7"

    "Элемент питания VARTA LONGLIFE 4106 LR6 AA 1шт 1.5В"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 8"

    "Элемент питания аккумулятор Camelion Batterien NH-AA2000BP2 AA 2000мА·ч 2шт 1.2В никель-металлогидридный"

    Кол-во: 4.000

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