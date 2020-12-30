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    Главная / Торги / Поставка алкогольной продукции для ООО "Молния Ямал"

    Поставка алкогольной продукции для ООО "Молния Ямал"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.12.2020 08:0030.12.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174763Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    174763

    Наименование закупки

    Поставка алкогольной продукции для ООО "Молния Ямал"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    25.12.2020 13:40

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Молния Ямал"
    Все закупки и тендеры ООО "Молния Ямал"

    Юридический адрес

    352831, Российская Федерация, Краснодарский край, Туапсинский район, с. Небуг, Центральная, нет

    Почтовый адрес

    352831, Российская Федерация, Краснодарский край, Туапсинский район, с. Небуг, Центральная, нет

    Контактный телефон

    +7 86167 9-70-58

    Факс

    +7 86167 9-70-97

    Адрес электронной почты

    molniazakupki2014@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Дубоносов Юрий Афанасьевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка алкогольной продукции для ООО "Молния Ямал"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    30.12.2020 08:00 GMT +330.12.2020 08:0030.12.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174763Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка алкогольной продукции для ООО "Молния Ямал"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Краснодарский край, 352831, Краснодарский край, Туапсинский район, с.Небуг ООО "Молния Ямал"Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата производится Покупателем в течение 30 банковских дней за фактически поставленную Продукцию на основании счета, выставленного Поставщиком, при наличии товарной накладной ТОРГ-12 или универсального передаточного документа с отметкой Покупателя о приемке Продукции путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика не позднее последнего дня месяца, следующего за месяцем поставки Продукции. Датой оплаты является дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя. Срок и порядок поставки: партиями, в течение 3(трех) рабочих дней, с момента поступления заявки от заказчика. Время поставки товара осуществляется с 08 часом 00 минут до 16 часов 00 минут на склад Покупателя.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Молния Ямал"
    Все закупки и тендеры ООО "Молния Ямал"

    Адрес местонахождения

    352831, Российская Федерация, Краснодарский край, Туапсинский район, с. Небуг, Центральная, нет

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Вино белое сухое Цинандали 12% бутылка 0.75Л Грузия"

    Кол-во: 18.000

    "Позиция 2"

    "Вино красное сухое Саперави 12ПРОЦ 0.75Л бутылка Грузия"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 3"

    "Вино красное полусладкое Альтизано 10.5ПРОЦ 0.75Л бутылка Италия"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 4"

    "Вино красное сухое Дурт Гранд Терруар Бордо 13ПРОЦ 0.75Л бутылка Франция"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 5"

    "Вино белое полусладкое Маркиз де Фуэго 11ПРОЦ 0.75Л бутылка Испания"

    Кол-во: 24.000

    "Позиция 6"

    "Вино белое полусладкое Алазанская Долина 12ПРОЦ 0.75Л бутылка Грузия"

    Кол-во: 24.000

    "Позиция 7"

    "Вино белое полусладкое Комтесс Де Лион 12ПРОЦ 0.75Л бутылка Франция"

    Кол-во: 24.000

    "Позиция 8"

    "Вино красное сухое Энседа Кьянти 13ПРОЦ 0.75Л бутылка стеклянная"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 9"

    "Вино полусладкое Каберне красное столовое 1Л; ДМ³ тетрапак"

    Кол-во: 600.000

    "Позиция 10"

    "Вермут Мартини Бьянко сладкий белый 15ПРОЦ 1Л; ДМ³ Италия"

    Кол-во: 18.000

    "Позиция 11"

    "Вермут МАРТИНИ РОССО сладкий розовый 15ПРОЦ 1ЛИТР(ДМ³) сахар не менее 150г/дм3"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 12"

    "Вино полусладкое Шардоне белое столовое 1Л; ДМ³ тетрапак"

    Кол-во: 600.000

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    Регион:
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