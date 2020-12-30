Поставка алкогольной продукции для ООО "Молния Ямал"

Условия договора

Условия оплаты и доставки

Оплата производится Покупателем в течение 30 банковских дней за фактически поставленную Продукцию на основании счета, выставленного Поставщиком, при наличии товарной накладной ТОРГ-12 или универсального передаточного документа с отметкой Покупателя о приемке Продукции путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика не позднее последнего дня месяца, следующего за месяцем поставки Продукции. Датой оплаты является дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя. Срок и порядок поставки: партиями, в течение 3(трех) рабочих дней, с момента поступления заявки от заказчика. Время поставки товара осуществляется с 08 часом 00 минут до 16 часов 00 минут на склад Покупателя.