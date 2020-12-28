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Наименование закупки
Поставка питьевой воды для филиалов Общества
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
24.12.2020 17:23
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
628408, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, ДОМ 1,
Почтовый адрес
628412
Контактный телефон
7-3462-55028
Факс
Адрес электронной почты
KorolevaYA@Surgut.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Королева Юлия Александровна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка питьевой воды для филиалов Общества
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
28.12.2020 22:00 GMT +328.12.2020 22:0028.12.2020 22:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174744Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Отменено заказчиком
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка питьевой воды для филиалов Общества
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Тюменская область, Доставка продукции осуществляется Покупателем собственным автотранспортом согласно на складе поставщика в г. Сургуте, Ноябрьске, ТюмениРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Расчеты за каждую поставленную по настоящему договору партию продукции производятся путем перечисления Покупателем денежных средств, платежным поручением на расчетный счет Поставщика в течение 15 календарных дней со дня приемки продукции Поставщика.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ
Адрес местонахождения
628408, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, ДОМ 1,
628412
Кол-во: 1885.000
Кол-во: 251.000
Кол-во: 236.000
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