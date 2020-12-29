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    Главная / Торги / Поставка тостового хлеба для нужд Ямальского УООП ООО "Газпром питание"

    Поставка тостового хлеба для нужд Ямальского УООП ООО "Газпром питание"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь29.12.2020 08:0029.12.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174743Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    174743

    Наименование закупки

    Поставка тостового хлеба для нужд Ямальского УООП ООО "Газпром питание"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    24.12.2020 17:31

    Документация процедуры

    Задание_заказчика_хлеб_тостовый_Ямальское_УООП.xlsx

    Договор_ЕП_КИМ.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"

    Юридический адрес

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,

    Почтовый адрес

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16

    Контактный телефон

    +7 34949 3-95-59 доб. 211

    Факс

    Адрес электронной почты

    yurist.nugt@gmail.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Иванова Тамара Анатольевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка тостового хлеба для нужд Ямальского УООП ООО "Газпром питание"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    29.12.2020 08:00 GMT +329.12.2020 08:0029.12.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174743Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка тостового хлеба для нужд Ямальского УООП ООО "Газпром питание"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ямало-Ненецкий автономный округ, Российская Федерация, 629300, Ямало-Ненецкий автономный округ, г.Новый Уренгой - продовольственный складРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    4.1. Оплата за принятый товар производятся между Покупателем и Поставщиком на основании счетов и/или накладных с учетом всех расхождений (п. 3.12.) на момент оплаты, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика не позднее: - 15 (Пятнадцати) рабочих дней от даты приемки Грузополучателем товара Поставщикам, относящимся к субъектам малого и среднего предпринимательства (на момент заключения договора). - 30 (Тридцати) календарных дней от даты приемки Грузополучателем товара – для остальных Поставщиков.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"

    Адрес местонахождения

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Хлеб пшеничный American Sandwich 470Г HARRY'S"

    Кол-во: 800.000

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