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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
Поставка респираторов
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
24.12.2020 17:10
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Внуковская, 2 лит. А
Почтовый адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Внуковская, 2 лит. А
Контактный телефон
+7 812 613-16-30
Факс
Адрес электронной почты
e.sindeeva@filialusz.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Синдеева Елена Владимировна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка респираторов
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
15.01.2021 10:00 GMT +315.01.2021 10:0015.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174742Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка респираторов
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Ленинградская область, Ленинградская область, Ломоносовский район, производственная зона «Горелово», квартал 5, Волхонское ш., 2а.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Срок поставки Товара в течение 10 рабочих дней с даты подписания Договора. Поставщик производит доставку и разгрузку Товара по адресу - Ленинградская область, Ломоносовский район, производственная зона «Горелово», квартал 5, Волхонское ш., 2а. Оплата производится Покупателем в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Сторонами товарной накладной при наличии выставленного Поставщиком счета, счета-фактуры.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
Филиал УСЗ ПАО "Газпром"
Все закупки и тендеры Филиал УСЗ ПАО "Газпром"
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Внуковская, 2 лит. А
Наименование заказчика
Филиал УСЗ ПАО "Газпром"
Все закупки и тендеры Филиал УСЗ ПАО "Газпром"
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Внуковская, 2 лит. А
Кол-во: 2000.000
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