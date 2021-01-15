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    Главная / Торги / Поставка респираторов

    Поставка респираторов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.01.2021 10:0015.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174742Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    174742

    Наименование закупки

    Поставка респираторов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    24.12.2020 17:10

    Документация процедуры

    Проект_Договора.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Филиал по управлению служебными зданиями ПАО "Газпром"
    Все закупки и тендеры Филиал УСЗ ПАО "Газпром"

    Юридический адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Внуковская, 2 лит. А

    Почтовый адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Внуковская, 2 лит. А

    Контактный телефон

    +7 812 613-16-30

    Факс

    Адрес электронной почты

    e.sindeeva@filialusz.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Синдеева Елена Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ленинградская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка респираторов

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    15.01.2021 10:00 GMT +315.01.2021 10:0015.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174742Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка респираторов

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ленинградская область, Ленинградская область, Ломоносовский район, производственная зона «Горелово», квартал 5, Волхонское ш., 2а.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Срок поставки Товара в течение 10 рабочих дней с даты подписания Договора. Поставщик производит доставку и разгрузку Товара по адресу - Ленинградская область, Ломоносовский район, производственная зона «Горелово», квартал 5, Волхонское ш., 2а. Оплата производится Покупателем в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Сторонами товарной накладной при наличии выставленного Поставщиком счета, счета-фактуры.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Филиал УСЗ ПАО "Газпром"
    Все закупки и тендеры Филиал УСЗ ПАО "Газпром"

    Адрес местонахождения

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Внуковская, 2 лит. А

    Наименование заказчика

    Филиал УСЗ ПАО "Газпром"
    Все закупки и тендеры Филиал УСЗ ПАО "Газпром"

    Адрес местонахождения

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Внуковская, 2 лит. А

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Полумаска Росток 1Т-К FFP3 фильтр, головная гарнитура, носовой зажим ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.294-2015"

    Кол-во: 2000.000

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