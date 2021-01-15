Условия договора

Условия оплаты и доставки

Срок поставки Товара в течение 10 рабочих дней с даты подписания Договора. Поставщик производит доставку и разгрузку Товара по адресу - Ленинградская область, Ломоносовский район, производственная зона «Горелово», квартал 5, Волхонское ш., 2а. Оплата производится Покупателем в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Сторонами товарной накладной при наличии выставленного Поставщиком счета, счета-фактуры.