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    Главная / Торги / Облучатель воздуха рециркулятор

    Облучатель воздуха рециркулятор

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь29.12.2020 14:0029.12.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174716Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    174716

    Наименование закупки

    Облучатель воздуха рециркулятор

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    24.12.2020 15:39

    Документация процедуры

    технические_характеристики.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром газнадзор"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром газнадзор"

    Юридический адрес

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочерёмушкинская, 65

    Почтовый адрес

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочерёмушкинская, 65

    Контактный телефон

    +7 495 631-54-06

    Факс

    +7 495 355-98-40

    Адрес электронной почты

    guburova@gaznadzor.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Губурова Валентина Алексеевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Облучатель воздуха рециркулятор

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    29.12.2020 14:00 GMT +329.12.2020 14:0029.12.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174716Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Облучатель воздуха рециркулятор

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Москва Город, улица Новочерёмушкинская, дом 65Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата после доставки на основании выставленного счета и подписанной тованной накладной

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром газнадзор"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром газнадзор"

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочерёмушкинская, 65

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Облучатель воздуха рециркулятор Биос+ с15 30М2 42ДБ 1х15ВТ 81М3/Ч 99ПРОЦ 220В 50ГЦ металл 580х120х100ММ белый"

    Кол-во: 50.000

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