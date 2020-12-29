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Наименование закупки
Облучатель воздуха рециркулятор
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
24.12.2020 15:39
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117418, Российская Федерация, Москва, Новочерёмушкинская, 65
Почтовый адрес
117418, Российская Федерация, Москва, Новочерёмушкинская, 65
Контактный телефон
+7 495 631-54-06
Факс
+7 495 355-98-40
Адрес электронной почты
guburova@gaznadzor.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Губурова Валентина Алексеевна
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Облучатель воздуха рециркулятор
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
29.12.2020 14:00 GMT +329.12.2020 14:0029.12.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174716Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Отменено заказчиком
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Облучатель воздуха рециркулятор
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Москва Город, улица Новочерёмушкинская, дом 65Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата после доставки на основании выставленного счета и подписанной тованной накладной
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "Газпром газнадзор"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром газнадзор"
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочерёмушкинская, 65
Кол-во: 50.000
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