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    Главная / Торги / Поставка сертифицированной специальной одежды и специальной обуви для г.Санкт-Петербурга

    Поставка сертифицированной специальной одежды и специальной обуви для г.Санкт-Петербурга

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь29.12.2020 10:0029.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174708Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    174708

    Наименование закупки

    Поставка сертифицированной специальной одежды и специальной обуви для г.Санкт-Петербурга

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    24.12.2020 15:33

    Документация процедуры

    Договор_ТИС_декабрь.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Филиал ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ГАЗПРОМ" "Автопредприятие ПАО "Газпром"
    Все закупки и тендеры Автопредприятие ПАО "ГАЗПРОМ"

    Юридический адрес

    196158, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д.36, кор.2, лит.А

    Почтовый адрес

    196158, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д.36, кор.2, лит.А

    Контактный телефон

    +7 812 641-27-80

    Факс

    +7 812 641-27-05

    Адрес электронной почты

    N.Zyukova@ap.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Зюкова Наталия Вячеславовна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка сертифицированной специальной одежды и специальной обуви для г.Санкт-Петербурга

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    29.12.2020 10:00 GMT +329.12.2020 10:0029.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174708Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка сертифицированной специальной одежды и специальной обуви для г.Санкт-Петербурга

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Санкт-Петербург Город, г. Санкт - Петербург, Пулковское шоссе, д.36, корп. 2, лит. А.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата по Договору осуществляется по факту каждой поставки Товара, предусмотренного Спецификацией, в течение 30 (тридцати) календарных дней от даты подписания Покупателем соответствующей Товарной накладной согласно выставленного Поставщиком счета. Поставка Товара выполняется партиями, по адресам в соответствии со Спецификацией в период с момента подписания Договора до 31.12.2021 года в согласованное Сторонами время и согласно заявки в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента ее направления Покупателем. Поставщик вправе указать актуальный обоснованный срок поставки. Цена Товара указывается с учетом всех расходов на поставку (транспортных расходов по доставке, налогов и других обязательных платежей), Остальные требования см. проект договора

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Автопредприятие ПАО "ГАЗПРОМ"
    Все закупки и тендеры Автопредприятие ПАО "ГАЗПРОМ"

    Адрес местонахождения

    196158, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д.36, кор.2, лит.А

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Халат защитный мужской 2М-31Г(8) синий ткань СТ-25А антиэлектростатическая с МВО рукав длинный"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Костюм защитный мужской зимний ГП 002-ИЛХ/2 Премьер Комфорт 250А 18422 а/Х-М Холлофайбер ТЭК 150 серый куртка, брюки, подкладка, жилет защита от пониженных температур ГОСТ Р 12.4.236-2011"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 3"

    "Бейсболка мужская ТИСг-7.018 ткань Премьер Комфорт 250А темно-синяя летняя 18422 а/Х-М"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 4"

    "Ботинки защитные мужские лето Юпитер-6п для защиты от нефти, нефтепродуктов и механических воздействий кожаные ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ 28507-99"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 5"

    "Ботинки защитные мужские лето Юпитер-6 для защиты от нефти, нефтепродуктов и механических воздействий черные кожаные ПУ термопластичный"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 6"

    "Ботинки защитные мужские зима Юпитер-7п для защиты от нефти, нефтепродуктов и механических воздействий кожаные"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 7"

    "Ботинки защитные кожаные, утепленные мужские Юпитер-7 для защиты от нефти, нефтепродуктов, механических воздействий (от ударов в носочной части энергией 5 Дж) и пониженных температур для эксплуатации в III, IV и «Особом» климатических поясах с втачными и вкладными стельками из натурального меха литьевой метод крепления с жесткими подносками ООО Трансинсервис"

    Кол-во: 5.000

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