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    Главная / Торги / Поставка проката черных металлов, ПТВС-5 ПрЭО "ВН"

    Поставка проката черных металлов, ПТВС-5 ПрЭО "ВН"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь29.12.2020 08:0029.12.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174705Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал, ПАО "Газпром нефть"

    Номер закупки

    174705

    Наименование закупки

    Поставка проката черных металлов, ПТВС-5 ПрЭО "ВН"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    24.12.2020 14:54

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ Газпромнефть Энергосистемы
    Все закупки и тендеры Газпромнефть Энергосистемы

    Юридический адрес

    629800, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Ноябрьск, Территория Пелей Промузел, Промзона

    Почтовый адрес

    629800, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Ноябрьск, Территория Пелей Промузел, Промзона

    Контактный телефон

    +7 3496 37-16-18

    Адрес электронной почты

    Simonova.NN@yamal.gazprom-neft.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Симонова Наталья Николаевна

    Место рассмотрения заявок

    Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка проката черных металлов, ПТВС-5 ПрЭО "ВН"

    Дата предоставления ответа на запрос

    29.12.2020 08:00 GMT +329.12.2020 08:0029.12.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174705Дата и время окончания срока приема заявок

    Дата и время окончания срока приема заявок

    29.12.2020 08:00 GMT +329.12.2020 08:0029.12.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174705Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Предмет договора

    Поставка проката черных металлов, ПТВС-5 ПрЭО "ВН"

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

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