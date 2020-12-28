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    Главная / Торги / Труба пластиковая для водоснабжения HDPE Dн40мм SDR 17.6 2.3мм

    Труба пластиковая для водоснабжения HDPE Dн40мм SDR 17.6 2.3мм

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.12.2020 11:0028.12.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174700Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    174700

    Наименование закупки

    Труба пластиковая для водоснабжения HDPE Dн40мм SDR 17.6 2.3мм

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    25.12.2020 09:36

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "УРАЛ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "УРАЛ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Юридический адрес

    620110, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ЛУНАЧАРСКОГО, СТРОЕНИЕ 134Б,

    Почтовый адрес

    620110, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, стр.134б

    Контактный телефон

    +7 342 235-51-05

    Факс

    (343) 376-20-00

    Адрес электронной почты

    baranova-mv@ural.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Баранова Марина Валерьевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Пермский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Труба пластиковая для водоснабжения HDPE Dн40мм SDR 17.6 2.3мм

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    28.12.2020 11:00 GMT +328.12.2020 11:0028.12.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174700Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Труба пластиковая для водоснабжения HDPE Dн40мм SDR 17.6 2.3мм

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Пермский край, 614025, г. Пермь, ул. Пихтовая, 45Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Договор поставки. Доставка автотранспортом поставщика до склада покупателя. Оплата после поставки в течение 15 раб. дней с даты подписания ТН для предприятий МСП (для других - 45кд)

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "УРАЛ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "УРАЛ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Адрес местонахождения

    620110, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ЛУНАЧАРСКОГО, СТРОЕНИЕ 134Б,

    620110, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, стр.134б

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Труба пластиковая для водоснабжения HDPE Dн40мм SDR 17.6 2.3мм"

    Кол-во: 6.000

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