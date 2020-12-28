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Наименование закупки
Труба пластиковая для водоснабжения HDPE Dн40мм SDR 17.6 2.3мм
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
25.12.2020 09:36
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620110, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ЛУНАЧАРСКОГО, СТРОЕНИЕ 134Б,
Почтовый адрес
620110, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, стр.134б
Контактный телефон
+7 342 235-51-05
Факс
(343) 376-20-00
Адрес электронной почты
baranova-mv@ural.rt.ru
Ф.И.О. контактного лица
Баранова Марина Валерьевна
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Труба пластиковая для водоснабжения HDPE Dн40мм SDR 17.6 2.3мм
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
28.12.2020 11:00 GMT +328.12.2020 11:0028.12.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174700Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Отменено заказчиком
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Труба пластиковая для водоснабжения HDPE Dн40мм SDR 17.6 2.3мм
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Пермский край, 614025, г. Пермь, ул. Пихтовая, 45Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Договор поставки. Доставка автотранспортом поставщика до склада покупателя. Оплата после поставки в течение 15 раб. дней с даты подписания ТН для предприятий МСП (для других - 45кд)
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "УРАЛ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "УРАЛ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
Адрес местонахождения
620110, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ЛУНАЧАРСКОГО, СТРОЕНИЕ 134Б,
620110, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, стр.134б
Кол-во: 6.000
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