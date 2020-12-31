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    Главная / Торги / Поставка аппаратуры виброконтроля для ГТЭС Чаяндинского НГКМ

    Поставка аппаратуры виброконтроля для ГТЭС Чаяндинского НГКМ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь31.12.2020 09:0031.12.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174699Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал, ПАО "Газпром нефть"

    Номер закупки

    174699

    Наименование закупки

    Поставка аппаратуры виброконтроля для ГТЭС Чаяндинского НГКМ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    24.12.2020 14:57

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ Газпромнефть Энергосистемы
    Все закупки и тендеры Газпромнефть Энергосистемы

    Юридический адрес

    629800, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Ноябрьск, Территория Пелей Промузел, Промзона

    Почтовый адрес

    629800, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Ноябрьск, Территория Пелей Промузел, Промзона

    Контактный телефон

    +7 3496 37-12-67

    Адрес электронной почты

    Kadesnikova.AN@yamal.gazprom-neft.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кадесникова Александра Николаевна

    Место рассмотрения заявок

    Закупки и тендеры Иркутская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка аппаратуры виброконтроля для ГТЭС Чаяндинского НГКМ

    Дата предоставления ответа на запрос

    31.12.2020 09:00 GMT +331.12.2020 09:0031.12.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174699Дата и время окончания срока приема заявок

    Дата и время окончания срока приема заявок

    31.12.2020 09:00 GMT +331.12.2020 09:0031.12.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174699Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Предмет договора

    Поставка аппаратуры виброконтроля для ГТЭС Чаяндинского НГКМ

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

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    Прием заявок:
    30.11.2018 07:00(GMT+03:00)
    185 535
    Лоты:
    1
    Регион:
    Астраханская область
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