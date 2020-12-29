Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Оказание услуг с использованием систем Консультант Плюс для нужд филиала "Ухтинское УООП" ООО "Газпром питание"

    Оказание услуг с использованием систем Консультант Плюс для нужд филиала "Ухтинское УООП" ООО "Газпром питание"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь29.12.2020 10:0029.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174696Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    174696

    Наименование закупки

    Оказание услуг с использованием систем Консультант Плюс для нужд филиала "Ухтинское УООП" ООО "Газпром питание"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    24.12.2020 14:25

    Документация процедуры

    1_Проект_Договора_КИМ.docx

    Тех.задание_к_закупке.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"

    Юридический адрес

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,

    Почтовый адрес

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16

    Контактный телефон

    +7 8216 75-91-35 доб. 190

    Факс

    Адрес электронной почты

    e.chezganova@sgtorg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Невская Ольга Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Коми Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Оказание услуг с использованием систем Консультант Плюс для нужд филиала "Ухтинское УООП" ООО "Газпром питание"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    29.12.2020 10:00 GMT +329.12.2020 10:0029.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174696Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг с использованием систем Консультант Плюс для нужд филиала "Ухтинское УООП" ООО "Газпром питание"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Коми Республика, Республика Коми, г. Ухта, ул. Печорская, д.37а, стр.3Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    В соответствиии с условиями договора

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"

    Адрес местонахождения

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "База данных информационно-справочная СПС Консультант Универсал смарт-комплект Оптимальный ОВМ3 (ОД3) СПС КонсультантПлюс: Коми Проф ОВМ3 (ОД3)"

    Кол-во: 1.000

    Позвонить