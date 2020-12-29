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+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Наименование закупки
Оказание услуг с использованием систем Консультант Плюс для нужд филиала "Ухтинское УООП" ООО "Газпром питание"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
24.12.2020 14:25
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,
Почтовый адрес
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16
Контактный телефон
+7 8216 75-91-35 доб. 190
Факс
Адрес электронной почты
e.chezganova@sgtorg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Невская Ольга Александровна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг с использованием систем Консультант Плюс для нужд филиала "Ухтинское УООП" ООО "Газпром питание"
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
29.12.2020 10:00 GMT +329.12.2020 10:0029.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174696Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг с использованием систем Консультант Плюс для нужд филиала "Ухтинское УООП" ООО "Газпром питание"
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Коми Республика, Республика Коми, г. Ухта, ул. Печорская, д.37а, стр.3Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
В соответствиии с условиями договора
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"
Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"
Адрес местонахождения
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16
Кол-во: 1.000
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