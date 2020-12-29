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    Главная / Торги / Поставка фрезера торцевого для работ на Щелковском ПХГ

    Поставка фрезера торцевого для работ на Щелковском ПХГ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь29.12.2020 06:0029.12.2020 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174691Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    174691

    Наименование закупки

    Поставка фрезера торцевого для работ на Щелковском ПХГ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    24.12.2020 14:19

    Документация процедуры

    Проект_договора__Типовой_._Поставка_МТР_САМЫЙ_НОВЫЙ_от_17.11.2020.DOCX

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром подземремонт Уренгой"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром подземремонт Уренгой"

    Юридический адрес

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Благодатная, д. 10, стр. 1, помещение 18-Н

    Почтовый адрес

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Благодатная, д. 10, стр. 1, помещение 18-Н

    Контактный телефон

    +7 812 609-68-78

    Факс

    Адрес электронной почты

    u.prusakov@podzem-remont.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Прусаков Юрий Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка фрезера торцевого для работ на Щелковском ПХГ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    29.12.2020 06:00 GMT +329.12.2020 06:0029.12.2020 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174691Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении заказчика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка фрезера торцевого для работ на Щелковском ПХГ

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Московская область, Московская область, г. Щёлково, ул. Московская, д. 77Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата в течение 15 рабочих дней (для организаций СМСП) и 60 для прочих организаций с момента поставки товара и предоставления оригиналов бухгалтерских документов. Работа по гарантийному письму

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром подземремонт Уренгой"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром подземремонт Уренгой"

    Адрес местонахождения

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Благодатная, д. 10, стр. 1, помещение 18-Н

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Фрезер торцевой 6Ф4-140 139.7ММ 3-86"

    Кол-во: 5.000

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    Прием заявок:
    14.02.2019 00:00(GMT+03:00)
    163 360
    Лоты:
    1
    Регион:
    Астраханская область
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