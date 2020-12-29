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Наименование закупки
Поставка фрезера торцевого для работ на Щелковском ПХГ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
24.12.2020 14:19
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Благодатная, д. 10, стр. 1, помещение 18-Н
Почтовый адрес
196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Благодатная, д. 10, стр. 1, помещение 18-Н
Контактный телефон
+7 812 609-68-78
Факс
Адрес электронной почты
u.prusakov@podzem-remont.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Прусаков Юрий Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка фрезера торцевого для работ на Щелковском ПХГ
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
29.12.2020 06:00 GMT +329.12.2020 06:0029.12.2020 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174691Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении заказчика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка фрезера торцевого для работ на Щелковском ПХГ
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Московская область, Московская область, г. Щёлково, ул. Московская, д. 77Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата в течение 15 рабочих дней (для организаций СМСП) и 60 для прочих организаций с момента поставки товара и предоставления оригиналов бухгалтерских документов. Работа по гарантийному письму
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "Газпром подземремонт Уренгой"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром подземремонт Уренгой"
Адрес местонахождения
196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Благодатная, д. 10, стр. 1, помещение 18-Н
Кол-во: 5.000
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