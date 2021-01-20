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    Главная / Торги / Карта-идентификатор СКЗИ для Кировского филиала, ЗнП 788

    Карта-идентификатор СКЗИ для Кировского филиала, ЗнП 788

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.01.2021 17:0020.01.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174679Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    174679

    Наименование закупки

    Карта-идентификатор СКЗИ для Кировского филиала, ЗнП 788

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    24.12.2020 13:45

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»

    Юридический адрес

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, вн. тер. г., Муниципальный округ Смольнинское, Синопская набережная, дом 14, литера А

    Почтовый адрес

    603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Большая Покровская, 56

    Контактный телефон

    +7 8332 35-32-62

    Факс

    +7 8342 23-08-28

    Адрес электронной почты

    e.vepreva@volga.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Вепрева Евгения Львовна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Кировская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Карта-идентификатор СКЗИ для Кировского филиала, ЗнП 788

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    20.01.2021 17:00 GMT +320.01.2021 17:0020.01.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174679Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Карта-идентификатор СКЗИ для Кировского филиала, ЗнП 788

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Кировская область, г. Киров, ул. Монтажников, 1аРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Рамочный договор до конца 2021 с закупкой по 2-3 карты в квартал. Лицензия обязательна. Доставка Товара в Место доставки.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»

    Адрес местонахождения

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, вн. тер. г., Муниципальный округ Смольнинское, Синопская набережная, дом 14, литера А

    603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Большая Покровская, 56

    Наименование заказчика

    Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»

    Адрес местонахождения

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, вн. тер. г., Муниципальный округ Смольнинское, Синопская набережная, дом 14, литера А

    603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Большая Покровская, 56

    Наименование заказчика

    Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»

    Адрес местонахождения

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, вн. тер. г., Муниципальный округ Смольнинское, Синопская набережная, дом 14, литера А

    603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Большая Покровская, 56

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Карта-идентификатор СКЗИ для идентификации водителя транспортного средства учета и хранения информации о периодах работы и отдыха для: цифровой тахограф"

    Кол-во: 3.000

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