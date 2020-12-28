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    Главная / Торги / Короб картонный 475х330х440 мм Т-22 10 штук в упаковке для МРСЗ, ЗнП 3452

    Короб картонный 475х330х440 мм Т-22 10 штук в упаковке для МРСЗ, ЗнП 3452

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.12.2020 09:0028.12.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174677Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    174677

    Наименование закупки

    Короб картонный 475х330х440 мм Т-22 10 штук в упаковке для МРСЗ, ЗнП 3452

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    24.12.2020 13:42

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "СЕВЕРО-ЗАПАД" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "СЕВЕРО-ЗАПАД" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Юридический адрес

    Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, НАБ СИНОПСКАЯ, ДОМ 14, ЛИТЕРА А

    Почтовый адрес

    г. Санкт Петербург, Синопская набережная, дом 14 литера А

    Контактный телефон

    (8182) 65-52-01

    Факс

    +7 812 604-08-29

    Адрес электронной почты

    NADEZHDA.KARANINA@NW.RT.RU

    Ф.И.О. контактного лица

    Каранина Надежда Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ленинградская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Короб картонный 475х330х440 мм Т-22 10 штук в упаковке для МРСЗ, ЗнП 3452

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    28.12.2020 09:00 GMT +328.12.2020 09:0028.12.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174677Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Короб картонный 475х330х440 мм Т-22 10 штук в упаковке для МРСЗ, ЗнП 3452

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ленинградская область, С-Петербург, Синопская наб., д. 14Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Постоплата 100%, стоимость доставки оплачивает Поставщик, работа только по ЭДО

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "СЕВЕРО-ЗАПАД" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "СЕВЕРО-ЗАПАД" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Адрес местонахождения

    Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, НАБ СИНОПСКАЯ, ДОМ 14, ЛИТЕРА А

    г. Санкт Петербург, Синопская набережная, дом 14 литера А

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Короб картонный 475х330х440 мм Т-22 10 штук в упаковке"

    Кол-во: 300.000

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