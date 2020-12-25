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    Главная / Торги / Закупка шин автомобильных по ЗнП 1379 для Архангельского фидиала ПАО "Ростелеком"

    Закупка шин автомобильных по ЗнП 1379 для Архангельского фидиала ПАО "Ростелеком"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.12.2020 13:0025.12.2020 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174673Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    174673

    Наименование закупки

    Закупка шин автомобильных по ЗнП 1379 для Архангельского фидиала ПАО "Ростелеком"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    24.12.2020 13:32

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "СЕВЕРО-ЗАПАД" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "СЕВЕРО-ЗАПАД" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Юридический адрес

    Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, НАБ СИНОПСКАЯ, ДОМ 14, ЛИТЕРА А

    Почтовый адрес

    г. Санкт Петербург, Синопская набережная, дом 14 литера А

    Контактный телефон

    (8182) 654722

    Факс

    +7 812 604-08-29

    Адрес электронной почты

    Kristina.Lischenko@nw.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Лищенко Кристина Роландиевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Архангельская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Закупка шин автомобильных по ЗнП 1379 для Архангельского фидиала ПАО "Ростелеком"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    25.12.2020 13:00 GMT +325.12.2020 13:0025.12.2020 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174673Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка шин автомобильных по ЗнП 1379 для Архангельского фидиала ПАО "Ростелеком"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Архангельская область, г.Архангельск, пр.Ломоносова, д. 142Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    15 рд после поставки (если МСП), остальные 45 кд. ждем предложения от поставщиков, которые работают в сбисе или диадоке

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "СЕВЕРО-ЗАПАД" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "СЕВЕРО-ЗАПАД" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Адрес местонахождения

    Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, НАБ СИНОПСКАЯ, ДОМ 14, ЛИТЕРА А

    г. Санкт Петербург, Синопская набережная, дом 14 литера А

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Шина автомобильная легковая, шипованная Nokian Nordman 5 бескамерная 96 T зимняя 185/65 R15"

    Кол-во: 12.000

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