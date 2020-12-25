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Наименование закупки
Закупка шин автомобильных по ЗнП 1379 для Архангельского фидиала ПАО "Ростелеком"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
24.12.2020 13:32
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, НАБ СИНОПСКАЯ, ДОМ 14, ЛИТЕРА А
Почтовый адрес
г. Санкт Петербург, Синопская набережная, дом 14 литера А
Контактный телефон
(8182) 654722
Факс
+7 812 604-08-29
Адрес электронной почты
Kristina.Lischenko@nw.rt.ru
Ф.И.О. контактного лица
Лищенко Кристина Роландиевна
Место рассмотрения предложений
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Закупка шин автомобильных по ЗнП 1379 для Архангельского фидиала ПАО "Ростелеком"
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
25.12.2020 13:00 GMT +325.12.2020 13:0025.12.2020 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174673Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка шин автомобильных по ЗнП 1379 для Архангельского фидиала ПАО "Ростелеком"
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Архангельская область, г.Архангельск, пр.Ломоносова, д. 142Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
15 рд после поставки (если МСП), остальные 45 кд. ждем предложения от поставщиков, которые работают в сбисе или диадоке
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "СЕВЕРО-ЗАПАД" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "СЕВЕРО-ЗАПАД" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
Адрес местонахождения
Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, НАБ СИНОПСКАЯ, ДОМ 14, ЛИТЕРА А
г. Санкт Петербург, Синопская набережная, дом 14 литера А
Кол-во: 12.000
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