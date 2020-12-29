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    Главная / Торги / Поставка штор плиссе для наклонных окон в количестве 34 шт. и рулонных штор в количестве 32 шт. для собственных нужд ООО «ГазПурИнвест-Тюмень»

    Поставка штор плиссе для наклонных окон в количестве 34 шт. и рулонных штор в количестве 32 шт. для собственных нужд ООО «ГазПурИнвест-Тюмень»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь29.12.2020 07:0029.12.2020 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174660Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    174660

    Наименование закупки

    Поставка штор плиссе для наклонных окон в количестве 34 шт. и рулонных штор в количестве 32 шт. для собственных нужд ООО «ГазПурИнвест-Тюмень»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    24.12.2020 13:51

    Документация процедуры

    ТЗ.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПУРИНВЕСТ-ТЮМЕНЬ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПУРИНВЕСТ-ТЮМЕНЬ"

    Юридический адрес

    625026, Российская Федерация, Тюменская область, Тюмень, Республики, 143а

    Почтовый адрес

    625026, Российская Федерация, Тюменская область, Тюмень, Республики, 143а

    Контактный телефон

    +7 3452 54-51-10

    Факс

    Адрес электронной почты

    vyazovikova@gazoil-plaza.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Вязовикова Надежда Ивановна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка штор плиссе для наклонных окон в количестве 34 шт. и рулонных штор в количестве 32 шт. для собственных нужд ООО «ГазПурИнвест-Тюмень»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    29.12.2020 07:00 GMT +329.12.2020 07:0029.12.2020 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174660Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка штор плиссе для наклонных окон в количестве 34 шт. и рулонных штор в количестве 32 шт. для собственных нужд ООО «ГазПурИнвест-Тюмень»

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Тюменская область, 625026, РФ, город Тюмень, ул. Республики 143аРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата в течение 30 календарных дней после получения Продукции Заказчиком без замечаний, стоимость продукции учитывает расходы на доставку Товара до объекта Заказчика

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПУРИНВЕСТ-ТЮМЕНЬ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПУРИНВЕСТ-ТЮМЕНЬ"

    Адрес местонахождения

    625026, Российская Федерация, Тюменская область, Тюмень, Республики, 143а

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Штора плиссе Р2602 Серебро Тигрис перла 2261 бежевый 73х101СМ"

    Кол-во: 34.000

    "Позиция 2"

    "Штора рулонная Louvolite (LVT) Омега магнолия 114х215СМ"

    Кол-во: 32.000

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