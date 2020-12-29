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Наименование закупки
Поставка штор плиссе для наклонных окон в количестве 34 шт. и рулонных штор в количестве 32 шт. для собственных нужд ООО «ГазПурИнвест-Тюмень»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
24.12.2020 13:51
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
625026, Российская Федерация, Тюменская область, Тюмень, Республики, 143а
Почтовый адрес
625026, Российская Федерация, Тюменская область, Тюмень, Республики, 143а
Контактный телефон
+7 3452 54-51-10
Факс
Адрес электронной почты
vyazovikova@gazoil-plaza.ru
Ф.И.О. контактного лица
Вязовикова Надежда Ивановна
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка штор плиссе для наклонных окон в количестве 34 шт. и рулонных штор в количестве 32 шт. для собственных нужд ООО «ГазПурИнвест-Тюмень»
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
29.12.2020 07:00 GMT +329.12.2020 07:0029.12.2020 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174660Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка штор плиссе для наклонных окон в количестве 34 шт. и рулонных штор в количестве 32 шт. для собственных нужд ООО «ГазПурИнвест-Тюмень»
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Тюменская область, 625026, РФ, город Тюмень, ул. Республики 143аРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата в течение 30 календарных дней после получения Продукции Заказчиком без замечаний, стоимость продукции учитывает расходы на доставку Товара до объекта Заказчика
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "ГАЗПУРИНВЕСТ-ТЮМЕНЬ"
Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПУРИНВЕСТ-ТЮМЕНЬ"
Адрес местонахождения
625026, Российская Федерация, Тюменская область, Тюмень, Республики, 143а
Кол-во: 34.000
Кол-во: 32.000
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