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    Главная / Торги / Поставка компенсатора сильфонного для нужд ООО "Газпром метанол"

    Поставка компенсатора сильфонного для нужд ООО "Газпром метанол"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.12.2020 12:0030.12.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174657Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    174657

    Наименование закупки

    Поставка компенсатора сильфонного для нужд ООО "Газпром метанол"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    24.12.2020 13:16

    Документация процедуры

    Опросный_лист_для_заказа_сильфонных_компенсаторов.pdf

    Проект_договора_поставки.docx

    Чертеж_на_компенсатор_сильфонный.pdf

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газпром метанол»
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром метанол"

    Юридический адрес

    634067, Российская Федерация, Томская область, Томск, Кузовлевский тракт, д.2, стр. 169

    Почтовый адрес

    634067, Российская Федерация, Томская область, Томск, Кузовлевский тракт, д.2, стр. 169

    Контактный телефон

    +7 3822 70-30-62

    Факс

    +7 3822 70-30-13

    Адрес электронной почты

    MurashovEG@metanol.vostokgazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Вахитова Наталья Ивановна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Томская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка компенсатора сильфонного для нужд ООО "Газпром метанол"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    30.12.2020 12:00 GMT +330.12.2020 12:0030.12.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174657Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка компенсатора сильфонного для нужд ООО "Газпром метанол"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Томская область, 634067, г. Томск, Кузовлевский тракт 2, стр.169Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Доставка до склада Покупателя. Оплата по факту поставки на 15 рабочий день.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром метанол"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром метанол"

    Адрес местонахождения

    634067, Российская Федерация, Томская область, Томск, Кузовлевский тракт, д.2, стр. 169

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром метанол"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром метанол"

    Адрес местонахождения

    634067, Российская Федерация, Томская область, Томск, Кузовлевский тракт, д.2, стр. 169

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Компенсатор сильфонный осевой КСО-С-Ф21 1000ММ 0.28БАР 70ММ 740ММ +200ГРАД ЦЕЛЬС ТУ ВРШЕ.302667.006ТУ АО "ВЗМ" Россия"

    Кол-во: 1.000

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