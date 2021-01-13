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    Главная / Торги / оказание услуг по проведению обследования и периодического технического освидетельствования лифта

    оказание услуг по проведению обследования и периодического технического освидетельствования лифта

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.01.2021 16:3013.01.2021 16:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174653Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    174653

    Наименование закупки

    оказание услуг по проведению обследования и периодического технического освидетельствования лифта

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    24.12.2020 13:09

    Документация процедуры

    Извещение.docx

    Приложение__1_Заявка_на_участие_в_закупке_КАРТЭКС.docx

    Приложение__2_Справка_об_опыте_выполения_договоров.docx

    Приложение__3_Техническое_задание_обследование_лифта.pdf

    Приложение__4_Техническое_задание_освидетельствование_лифта.pdf

    проект_договора__обследование_лифта_.doc

    проект_договора_освидетельствование_лифта.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Контактный телефон

    +7 812 647-06-09 доб. 3127

    Факс

    Адрес электронной почты

    Nina.Velikanova@iz-kartex.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Великанова Нина Петровна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Оказание услуг по проведению обследования и периодического технического освидетельствования лифта

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    13.01.2021 16:30 GMT +313.01.2021 16:3013.01.2021 16:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174653Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении заказчика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по проведению обследования и периодического технического освидетельствования лифта

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Санкт-Петербург Город, г. Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод д. б/н, Цех №38 литейное производство.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    расчет осуществляется путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 60 (шестидесяти) календарных дней от даты подписания акта выполненных работ.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    " Проведение обследования лифта"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Проведение периодического технического освидетельствования лифта "

    Кол-во: 1.000

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