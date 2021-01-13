www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Наименование закупки
оказание услуг по проведению обследования и периодического технического освидетельствования лифта
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
24.12.2020 13:09
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Почтовый адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Контактный телефон
+7 812 647-06-09 доб. 3127
Факс
Адрес электронной почты
Nina.Velikanova@iz-kartex.com
Ф.И.О. контактного лица
Великанова Нина Петровна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по проведению обследования и периодического технического освидетельствования лифта
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
13.01.2021 16:30 GMT +313.01.2021 16:3013.01.2021 16:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174653Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении заказчика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по проведению обследования и периодического технического освидетельствования лифта
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Санкт-Петербург Город, г. Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод д. б/н, Цех №38 литейное производство.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
расчет осуществляется путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 60 (шестидесяти) календарных дней от даты подписания акта выполненных работ.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
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