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    Главная / Торги / Поставка хлеба для нужд филиала Иркутское УООП ООО «Газпром питание»

    Поставка хлеба для нужд филиала Иркутское УООП ООО «Газпром питание»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь29.12.2020 07:0029.12.2020 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174646Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    174646

    Наименование закупки

    Поставка хлеба для нужд филиала Иркутское УООП ООО «Газпром питание»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    24.12.2020 12:55

    Документация процедуры

    Задание_заказчика_поставка_хлеба.xlsx

    Проект_договора_КИМ.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"

    Юридический адрес

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,

    Почтовый адрес

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16

    Контактный телефон

    +7 3952 25-81-59 доб. 2132

    Факс

    Адрес электронной почты

    Mozhenkova@gazprompitanie38.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Моженкова Наталия Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Иркутская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка хлеба для нужд филиала Иркутское УООП ООО «Газпром питание»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    29.12.2020 07:00 GMT +329.12.2020 07:0029.12.2020 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174646Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка хлеба для нужд филиала Иркутское УООП ООО «Газпром питание»

    Начальная цена

    83 846,76

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Иркутская область, 664011, Российская Федерация, г.Иркутск, ул.Нижняя Набережная, д.14Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Расчеты за принятый товар производятся между Покупателем и Поставщиком на основании счетов и/или накладных с учетом всех расхождений (п. 3.12.) на момент оплаты, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика не позднее: 15 (Пятнадцати) рабочих дней от даты приемки Грузополучателем товара Поставщикам, относящимся к субъектам малого и среднего предпринимательства (на момент заключения договора); 30 (Тридцати) календарных дней от даты приемки Грузополучателем товара – для остальных Поставщиков. Поставка товара 2 раза в неделю, минимальная партия от 200 руб.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"

    Адрес местонахождения

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Хлеб Для тостов 400Г АО "Каравай""

    Кол-во: 288.000

    "Позиция 2"

    "Хлеб ржаной Для тостов 400Г полиэтиленовый пакет ГОСТ 31807-2018 АО "Каравай" Россия"

    Кол-во: 120.000

    "Позиция 3"

    "Хлеб из пшеничной муки с отрубями Семейный Бюджет 400Г 1 сорт АО "Каравай""

    Кол-во: 120.000

    "Позиция 4"

    "Хлеб ржано-пшеничный 600Г АО "Каравай""

    Кол-во: 240.000

    "Позиция 5"

    "Хлеб ржано-пшеничный Дарницкий с семенами подсолнечника полиэтиленовый пакет 600Г ГОСТ 31807-2018 АО "Каравай" Россия"

    Кол-во: 360.000

    "Позиция 6"

    "Хлеб ржано-пшеничный Дарницкий полиэтиленовый пакет 300Г ГОСТ 31807-2018 АО "Каравай" Россия"

    Кол-во: 360.000

    "Позиция 7"

    "Хлеб ржано-пшеничный Бородинский полиэтиленовый пакет 420Г ГОСТ 31807-2018 АО "Каравай" Россия"

    Кол-во: 180.000

    "Позиция 8"

    "Хлеб ржаной с отрубями Житный 600Г АО "Каравай""

    Кол-во: 240.000

    "Позиция 9"

    "Хлеб Ржевский 350Г АО "Каравай""

    Кол-во: 408.000

    "Позиция 10"

    "Лаваш 210Г АО "Каравай""

    Кол-во: 360.000

    "Позиция 11"

    "Сухари панировочные хлебные 1 сорт 500Г АО "Каравай""

    Кол-во: 240.000

    "Позиция 12"

    "Сухари панировочные хлебные 1 сорт АО "Каравай""

    Кол-во: 120.000

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