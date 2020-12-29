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Наименование закупки
Поставка маркировочных знаков на вагоны для перевозки нефтехимической продукции для нужд Оренбургского филиала ООО "Газпромтранс"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
24.12.2020 12:38
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16
Почтовый адрес
117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48
Контактный телефон
+7 499 580-05-98
Факс
+7 499 580-19-07
Адрес электронной почты
rna@gptrans.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Рассказов Николай Александрович
Место рассмотрения предложений
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка маркировочных знаков на вагоны для перевозки нефтехимической продукции для нужд Оренбургского филиала ООО "Газпромтранс"
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
29.12.2020 00:00 GMT +329.12.2020 00:0029.12.2020 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174639Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка маркировочных знаков на вагоны для перевозки нефтехимической продукции для нужд Оренбургского филиала ООО "Газпромтранс"
Начальная цена
415 697,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Оренбургская область, Оренбургский филиал , 460511, Оренбургская обл., Оренбургский район, Подгородне-Покровский сельсовет, 30 км автодороги Оренбург-Самара, тел. (3532) 38-71-66Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата в течение 30 дней, или 15 рабочих дней если Поставщик относится к СМСП, с момента получения Товара на складе Покупателя. Доставка до склада Покупателя включена в стоимость Товара.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "Газпромтранс"
Все закупки и тендеры ООО "Газпромтранс"
Адрес местонахождения
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16
117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48
Кол-во: 6000.000
Кол-во: 300.000
Кол-во: 3000.000
Кол-во: 1300.000
Кол-во: 946.000
Кол-во: 375.000
Кол-во: 120.000
Кол-во: 60.000
Кол-во: 412.000
Кол-во: 6000.000
Кол-во: 300.000
Кол-во: 3000.000
Кол-во: 1300.000
Кол-во: 946.000
Кол-во: 946.000
Кол-во: 375.000
Кол-во: 375.000
Кол-во: 120.000
Кол-во: 60.000
Кол-во: 412.000
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