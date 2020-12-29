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    Главная / Торги / Проведение предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) для нужд СУ "Волгооргэнергогаз"

    Проведение предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) для нужд СУ "Волгооргэнергогаз"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь29.12.2020 10:0029.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174638Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    174638

    Наименование закупки

    Проведение предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) для нужд СУ "Волгооргэнергогаз"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    24.12.2020 11:56

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"
    Все закупки и тендеры АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"

    Юридический адрес

    115304, Г МОСКВА, УЛ ЛУГАНСКАЯ, 11,

    Почтовый адрес

    115304, г. Москва, ул. Луганская, д. 11

    Контактный телефон

    +7 831 430-71-97

    Факс

    +7 495 355-91-12

    Адрес электронной почты

    volgoeg.rimmer@oeg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Риммер Ольга Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Проведение предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) для нужд СУ "Волгооргэнергогаз"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    29.12.2020 10:00 GMT +329.12.2020 10:0029.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174638Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Проведение предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) для нужд СУ "Волгооргэнергогаз"

    Начальная цена

    227 750,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Нижне-Волжская наб, 16аРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    на основании акта об оказании услуг, в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента получения счета

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"
    Все закупки и тендеры АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"

    Адрес местонахождения

    115304, Г МОСКВА, УЛ ЛУГАНСКАЯ, 11,

    115304, г. Москва, ул. Луганская, д. 11

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Услуги по медицинскому осмотру периодический медицинский осмотр мужчин Приказ № 302-Н от 12.04.2011 приложение 2, п 15"

    Кол-во: 17.000

    "Позиция 2"

    "Услуги по медицинскому осмотру - периодический медицинский осмотр (мужчина)"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Услуги по медицинскому осмотру периодического для мужчин, работающих на компьютере"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 4"

    "Услуги по медицинскому осмотру периодический медицинский осмотр мужчин Приказ № 302-Н от 12.04.2011 приложение 2, п 15"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 5"

    "Услуги по медицинскому осмотру периодический медицинский осмотр мужчин Приказ № 302-Н от 12.04.2011 приложение 2, п 15"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 6"

    "Услуги по медицинскому осмотру периодический медицинский осмотр мужчин Приказ № 302-Н от 12.04.2011 приложение 2, п 15"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 7"

    "Услуги по медицинскому осмотру периодический медицинский осмотр мужчин Приказ № 302-Н от 12.04.2011 приложение 2, п 15"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 8"

    "Освидетельствование психиатрическое"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 9"

    "Услуги по медицинскому осмотру - проведению предварительного медицинского осмотра"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 10"

    "Услуги по медицинскому осмотру - проведению предварительного медицинского осмотра"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 11"

    "Услуги по медицинскому осмотру проведение предварительного медицинского осмотра"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 12"

    "Услуги по медицинскому осмотру - проведению предварительного медицинского осмотра"

    Кол-во: 1.000

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