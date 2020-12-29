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    Главная / Торги / Поставка колбасных изделий для нужд филиала "Волгоградское УООП" ООО "Газпром питание"

    Поставка колбасных изделий для нужд филиала "Волгоградское УООП" ООО "Газпром питание"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь29.12.2020 05:0029.12.2020 05:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174637Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    174637

    Наименование закупки

    Поставка колбасных изделий для нужд филиала "Волгоградское УООП" ООО "Газпром питание"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    24.12.2020 14:31

    Документация процедуры

    Проект_Договора_.doc

    Волгоградское_УООП_Задание_заказчика__.xlsx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"

    Юридический адрес

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,

    Почтовый адрес

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16

    Контактный телефон

    +7 961 079-05-80

    Факс

    Адрес электронной почты

    secretary@vtgors.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Урывский Валентин Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Волгоградская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка колбасных изделий для нужд филиала "Волгоградское УООП" ООО "Газпром питание"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    29.12.2020 05:00 GMT +329.12.2020 05:0029.12.2020 05:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174637Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка колбасных изделий для нужд филиала "Волгоградское УООП" ООО "Газпром питание"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Волгоградская область, 400122, Российская Федерация, г.Волгоград, шоссе Авиаторов, д.131Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    4.1. Расчеты за принятый товар производятся между Покупателем и Поставщиком на основании счетов и/или накладных с учетом всех расхождений на момент оплаты, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика не позднее:14 (Четырнадцати) рабочих дней от даты приемки Грузополучателем товара Поставщикам, относящемуся к субъектам малого и среднего предпринимательства (на момент заключения договора);30 (Тридцати) календарных дней от даты приемки Грузополучателем товара – для остальных Поставщиков.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"

    Адрес местонахождения

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ветчина Деликатесная свиная 0.35КГ ООО "Царицынский Поставщик""

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 2"

    "Ветчина Боярская натуральная оболочка вакуумная упаковка ООО "Царицынский Поставщик""

    Кол-во: 80.000

    "Позиция 3"

    "Колбаса варено-копченая Московская Премиум Царицынский Поставщик вакуумная упаковка 350Г"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 4"

    "Колбаса варено-копченая Сервелат Царицынский Поставщик высший сорт вакуумная упаковка 350Г"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 5"

    "Колбаса варено-копченая Сервелат ореховый Царицынский Поставщик вакуумная упаковка"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 6"

    "Колбаса вареная Докторская Царицынский Поставщик 400Г"

    Кол-во: 120.000

    "Позиция 7"

    "Колбаса вареная Любительская Царицынский Поставщик"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 8"

    "Колбаса вареная Любительская Царицынский Поставщик 400Г"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 9"

    "Колбаса вареная Нежная Царицынский Поставщик 400Г"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 10"

    "Колбаса вареная Докторская Царицынский Поставщик натуральная оболочка в/у"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 11"

    "Колбаса вареная Любительская Царицынский Поставщик натуральная оболочка в/у"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 12"

    "Колбаса вареная Молочная Царицынский Поставщик натуральная оболочка в/у"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 13"

    "Колбаса вареная Свиная Царицынский Поставщик натуральная оболочка в/у"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 14"

    "Колбаса вареная Телячья Царицынский Поставщик натуральная оболочка в/у"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 15"

    "Колбаса вареная ливерная Печеночная Царицынский Поставщик искусственная оболочка 400Г"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 16"

    "Колбаса полукопченая Балыковая 350Г вакуумная упаковка ООО "Царицынский Поставщик""

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 17"

    "Колбаса полукопченая Домашняя упаковка в газовой среде ООО "Царицынский Поставщик""

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 18"

    "Колбаса полукопченая Зернистая 300Г вакуумная упаковка 1+1 ООО "Царицынский Поставщик""

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 19"

    "Колбаски Охотничьи высший сорт упаковка в газовой среде ООО "Царицынский Поставщик""

    Кол-во: 25.000

    "Позиция 20"

    "Колбаса полукопченая Краковская упаковка в газовой среде ООО "Царицынский Поставщик""

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 21"

    "Колбаса полукопченая Сервелат Деликатесный 350Г вакуумная упаковка ООО "Царицынский Поставщик""

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 22"

    "Колбаса сыровяленая салями нарезка Спинато Романо упаковка в газовой среде 0.1КГ ООО "Царицынский Поставщик""

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 23"

    "Колбаса сырокопченая Брауншвегер Царицынский Поставщик вакуумная упаковка"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 24"

    "Колбаса сырокопченая нарезка Пепперони Царицынский Поставщик 500Г упаковка в газовой среде"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 25"

    "Колбаса сырокопченая нарезка Пражская Царицынский Поставщик 100Г упаковка в газовой среде"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 26"

    "Колбаса сырокопченая Пражская Царицынский Поставщик 200Г вакуумная упаковка"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 27"

    "Колбаса сырокопченая Салями Шарм Царицынский Поставщик вакуумная упаковка"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 28"

    "Буженина копчено-запеченая Особая ООО "Царицынский Поставщик""

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 29"

    "Копчености из говядины Говядина варено-копченая ООО "Царицынский Поставщик" Деликатесная вакуумная упаковка"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 30"

    "Грудинка Столичная копчено-вареная вакуумная упаковка ООО "Царицынский Поставщик""

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 31"

    "Копчености из мяса птицы Рулет копчено-вареный из мяса ЦБ Фирменный вакуумная упаковка ООО "Царицынский Поставщик""

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 32"

    "Копчености из мяса птицы Карпаччо сырокопченое вакуумная упаковка ООО "Царицынский Поставщик""

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 33"

    "Сардельки Волгоградские Царицынский Поставщик натуральная оболочка упаковка ГАЗ"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 34"

    "Сардельки Говяжьи Царицынский Поставщик натуральная оболочка упаковка ГАЗ"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 35"

    "Сардельки Домашние Царицынский Поставщик натуральная оболочка упаковка ГАЗ"

    Кол-во: 60.000

    "Позиция 36"

    "Сардельки Свиные Царицынский Поставщик натуральная оболочка упаковка ГАЗ"

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 37"

    "Сардельки Шпикачки Москворецкие Царицынский Поставщик натуральная оболочка упаковка ГАЗ"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 38"

    "Сосиски Баварские Царицынский Поставщик упаковка в газовой среде"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 39"

    "Сосиски Венские Царицынский Поставщик 300Г вакуумная упаковка"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 40"

    "Сосиски Венские Царицынский Поставщик 300Г вакуумная упаковка 1+1"

    Кол-во: 60.000

    "Позиция 41"

    "Сосиски с сыром Молочные Царицынский Поставщик 300Г вакуумная упаковка"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 42"

    "Сосиски Премиум Царицынский Поставщик упаковка в газовой среде"

    Кол-во: 400.000

    "Позиция 43"

    "Сосиски с сыром Ганноверские Царицынский Поставщик 300Г вакуумная упаковка"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 44"

    "Сосиски С говядиной Царицынский Поставщик 300Г газ-лоток 1+1"

    Кол-во: 60.000

    "Позиция 45"

    "Колбаса варено-копченая Сервелат Финский Царицынский Поставщик вакуумная упаковка 300Г"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 46"

    "Ветчина Деликатесная из мяса птицы ООО "Царицынский Поставщик""

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 47"

    "Колбаса вареная Классическая с языком Царицынский Поставщик искусственная оболочка синюга"

    Кол-во: 80.000

    "Позиция 48"

    "Колбаса полукопченая Ветчинно-Рубленая вакуумная упаковка ООО "Царицынский Поставщик""

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 49"

    "Бекон варено-копченый Губернский 300Г вакуумная упаковка ООО "Царицынский Поставщик""

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 50"

    "Сардельки Говяжьи ВМК натуральная оболочка упаковка ГАЗ"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 51"

    "Сардельки Особые Царицынский Поставщик натуральная оболочка упаковка ГАЗ"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 52"

    "Сосиски с сыром Ганноверские Царицынский Поставщик упаковка в газовой среде"

    Кол-во: 80.000

    "Позиция 53"

    "Сосиски Говяжьи ВМК упаковка в газовой среде"

    Кол-во: 400.000

    "Позиция 54"

    "Сосиски Говяжьи ВМК 300Г вакуумная упаковка"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 55"

    "Колбаса сырокопченая Мадера Царицынский Поставщик 175Г вакуумная упаковка"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 56"

    "Колбаса сырокопченая Салями Венгерская Царицынский Поставщик вакуумная упаковка"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 57"

    "Колбаса сырокопченая Салями Деликатесная Царицынский Поставщик вакуумная упаковка"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 58"

    "Консервы мясные Индейка тушеная 325Г ООО "Царицынский Поставщик""

    Кол-во: 60.000

    "Позиция 59"

    "Паштет с маслом Печеночный ООО "Царицынский Поставщик" 100Г"

    Кол-во: 60.000

    "Позиция 60"

    "Свинина тушеная 338Г высший сорт ООО "Царицынский Поставщик""

    Кол-во: 60.000

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