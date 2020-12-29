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Наименование закупки
Поставка упаковочного материала для нужд филиала "Уфимское УООП" ООО "Газпром питание"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
24.12.2020 10:58
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,
Почтовый адрес
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16
Контактный телефон
+7 347 292-66-83 доб. 62484
Факс
Адрес электронной почты
i.trofimets.ufa-gazprompitanie@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Азаров Дмитрий Тимофеевич
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка упаковочного материала для нужд филиала "Уфимское УООП" ООО "Газпром питание"
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
29.12.2020 10:00 GMT +329.12.2020 10:0029.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174636Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка упаковочного материала для нужд филиала "Уфимское УООП" ООО "Газпром питание"
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Башкортостан Республика, г.Уфа, ул. Сипайловская, д.11 Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Расчеты за принятый товар производятся между Покупателем и Поставщиком на основании счетов и/или накладных с учетом всех расхождений на момент оплаты, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней от даты приемки Грузополучателем товара. Поставщику, относящемуся к субъектам малого и среднего предпринимательства (на момент заключения договора). Поставщик обязуется предоставить Покупателю в момент передачи товара вместе с товарно-транспортной накладной, товарной накладной, заполненной по форме ТОРГ-12 и счетом-фактурой (если это обязательно по действующему законодательству), иные документы, необходимые для реализации, подтверждающие его качество (сертификат соответствия, декларация о соответствии, ветеринарное свидетельство, а по требованию – и другие документы).
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"
Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"
Адрес местонахождения
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16
Кол-во: 1413.000
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