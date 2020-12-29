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    Главная / Торги / Поставка упаковочного материала для нужд филиала "Уфимское УООП" ООО "Газпром питание"

    Поставка упаковочного материала для нужд филиала "Уфимское УООП" ООО "Газпром питание"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь29.12.2020 10:0029.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174636Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    174636

    Наименование закупки

    Поставка упаковочного материала для нужд филиала "Уфимское УООП" ООО "Газпром питание"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    24.12.2020 10:58

    Документация процедуры

    Задание_заказчика_поставка_упаковочного_материала.xlsx

    Договор_ЕП_КИМ_поставка_товара__упаковочный_материал_.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"

    Юридический адрес

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,

    Почтовый адрес

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16

    Контактный телефон

    +7 347 292-66-83 доб. 62484

    Факс

    Адрес электронной почты

    i.trofimets.ufa-gazprompitanie@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Азаров Дмитрий Тимофеевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Башкортостан Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка упаковочного материала для нужд филиала "Уфимское УООП" ООО "Газпром питание"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    29.12.2020 10:00 GMT +329.12.2020 10:0029.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174636Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка упаковочного материала для нужд филиала "Уфимское УООП" ООО "Газпром питание"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Башкортостан Республика, г.Уфа, ул. Сипайловская, д.11 Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Расчеты за принятый товар производятся между Покупателем и Поставщиком на основании счетов и/или накладных с учетом всех расхождений на момент оплаты, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней от даты приемки Грузополучателем товара. Поставщику, относящемуся к субъектам малого и среднего предпринимательства (на момент заключения договора). Поставщик обязуется предоставить Покупателю в момент передачи товара вместе с товарно-транспортной накладной, товарной накладной, заполненной по форме ТОРГ-12 и счетом-фактурой (если это обязательно по действующему законодательству), иные документы, необходимые для реализации, подтверждающие его качество (сертификат соответствия, декларация о соответствии, ветеринарное свидетельство, а по требованию – и другие документы).

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"

    Адрес местонахождения

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Пленка полиэтиленовая пищевая 300ММх200М 0.006ММ прозрачная упаковочная ООО "ДПЗ" Десногорск"

    Кол-во: 1413.000

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