Поставка упаковочного материала для нужд филиала "Уфимское УООП" ООО "Газпром питание"

Условия договора

Условия оплаты и доставки

Расчеты за принятый товар производятся между Покупателем и Поставщиком на основании счетов и/или накладных с учетом всех расхождений на момент оплаты, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней от даты приемки Грузополучателем товара. Поставщику, относящемуся к субъектам малого и среднего предпринимательства (на момент заключения договора). Поставщик обязуется предоставить Покупателю в момент передачи товара вместе с товарно-транспортной накладной, товарной накладной, заполненной по форме ТОРГ-12 и счетом-фактурой (если это обязательно по действующему законодательству), иные документы, необходимые для реализации, подтверждающие его качество (сертификат соответствия, декларация о соответствии, ветеринарное свидетельство, а по требованию – и другие документы).