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    Главная / Торги / Карельский филиал ПАО "Ростелеком". Запчасти Xerox

    Карельский филиал ПАО "Ростелеком". Запчасти Xerox

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.12.2020 09:0028.12.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174632Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    174632

    Наименование закупки

    Карельский филиал ПАО "Ростелеком". Запчасти Xerox

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    24.12.2020 10:30

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "СЕВЕРО-ЗАПАД" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "СЕВЕРО-ЗАПАД" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Юридический адрес

    Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, НАБ СИНОПСКАЯ, ДОМ 14, ЛИТЕРА А

    Почтовый адрес

    г. Санкт Петербург, Синопская набережная, дом 14 литера А

    Контактный телефон

    (8212) 245321

    Факс

    +7 812 604-08-29

    Адрес электронной почты

    A.Arkhipova@nw.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Латынцева Анастасия Вячеславовна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Карелия Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Карельский филиал ПАО "Ростелеком". Запчасти Xerox

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    28.12.2020 09:00 GMT +328.12.2020 09:0028.12.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174632Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Карельский филиал ПАО "Ростелеком". Запчасти Xerox

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Карелия Республика, г. Петрозаводск, ул. Максима Горького, д. 4Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Доставка включена в стоимость ТМЦ. Оплата в течении 15 р.д. (МСП) / 45 к.д. (не МСП) с даты поступления ТМЦ на склад заказчика

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "СЕВЕРО-ЗАПАД" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "СЕВЕРО-ЗАПАД" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Адрес местонахождения

    Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, НАБ СИНОПСКАЯ, ДОМ 14, ЛИТЕРА А

    г. Санкт Петербург, Синопская набережная, дом 14 литера А

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Комплект роликов оргтехники Xerox 604K23670"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 2"

    "Кронштейн в сборе Xerox 068K23300"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 3"

    "Комплект шестерней для оргтехники 655N00380 Xerox WC 4110/4112 Nuvera 288"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 4"

    "Колесо зубчатое ограничительное Xerox 007K88431"

    Кол-во: 2.000

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