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    Главная / Торги / Поставка палочек баббитовых для нужд филиала "Югорский" АО "Газпром центрэнергогаз"

    Поставка палочек баббитовых для нужд филиала "Югорский" АО "Газпром центрэнергогаз"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь29.12.2020 10:0029.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174626Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    174626

    Наименование закупки

    Поставка палочек баббитовых для нужд филиала "Югорский" АО "Газпром центрэнергогаз"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    24.12.2020 09:46

    Документация процедуры

    Условия_Банковского_сопровождения.docx

    Особые_условия.docx

    Проект_договора.rar

    Согласие_обработки.pdf

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество «Газпром центрэнергогаз»
    Все закупки и тендеры Филиал "Югорский" АО «Газпром центрэнергогаз»

    Юридический адрес

    141112, Российская Федерация, Московская область, Щелковский район, город Щелково, Московская, дом 1, помещение 102

    Почтовый адрес

    628260, Российская Федерация, Тюменская область, Югорск, Гастелло, 20

    Контактный телефон

    +7 34675 6-57-59

    Факс

    +7 34675 6-57-02

    Адрес электронной почты

    U.Anikina@ceg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Аникина Ульяна Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка палочек баббитовых для нужд филиала "Югорский" АО "Газпром центрэнергогаз"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    29.12.2020 10:00 GMT +329.12.2020 10:0029.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174626Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка палочек баббитовых для нужд филиала "Югорский" АО "Газпром центрэнергогаз"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ямало-Ненецкий автономный округ, 629730, Тюменская обл, Ямало-Ненецкий автономный округ, г.Надым, проезд 2, ул.Заводская, 8 (для нужд ПТУ Надымгазремонт)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата производится: в течение 60 (шестидесяти) календарных дней, а для субъектов малого и среднего предпринимательства - 15 (пятнадцать) рабочих дней с момента оформления сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12 и предоставления Поставщиком счета-фактуры путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Условия поставки: в течение 5 календарных дней с даты отправки согласованной спецификации на электронную почту Поставщика, доставка входит в стоимость товара, доставка силами поставщика. По результатам ценового запроса договор заключается с применением особых условий и предоставлением Согласия налогоплательщика на признание сведений, составляющих налоговую тайну общедоступными (для поставщиков, работающих с НДС). В случае если цена ценового запроса составит 1 млн. рублей (с НДС/без НДС) применяется банковское сопровождение договора (документация во вложении).

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Филиал "Югорский" АО «Газпром центрэнергогаз»
    Все закупки и тендеры Филиал "Югорский" АО «Газпром центрэнергогаз»

    Адрес местонахождения

    141112, Российская Федерация, Московская область, Щелковский район, город Щелково, Московская, дом 1, помещение 102

    628260, Российская Федерация, Тюменская область, Югорск, Гастелло, 20

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Баббит Б-83 ПтКр 8 ГОСТ 1320-74"

    Кол-во: 500.000

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