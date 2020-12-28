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    Главная / Торги / ЗнП 1341 Коми филиал ПАО "Ростелеком" Коврики, карнизы, ламели тканевые

    ЗнП 1341 Коми филиал ПАО "Ростелеком" Коврики, карнизы, ламели тканевые

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.12.2020 12:0028.12.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174620Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    174620

    Наименование закупки

    ЗнП 1341 Коми филиал ПАО "Ростелеком" Коврики, карнизы, ламели тканевые

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    24.12.2020 09:35

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "СЕВЕРО-ЗАПАД" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "СЕВЕРО-ЗАПАД" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Юридический адрес

    Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, НАБ СИНОПСКАЯ, ДОМ 14, ЛИТЕРА А

    Почтовый адрес

    г. Санкт Петербург, Синопская набережная, дом 14 литера А

    Контактный телефон

    (8182) 655196

    Факс

    +7 812 604-08-29

    Адрес электронной почты

    Natalya.Butorina@nw.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Буторина Наталья Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Коми Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    ЗнП 1341 Коми филиал ПАО "Ростелеком" Коврики, карнизы, ламели тканевые

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    28.12.2020 12:00 GMT +328.12.2020 12:0028.12.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174620Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЗнП 1341 Коми филиал ПАО "Ростелеком" Коврики, карнизы, ламели тканевые

    Начальная цена

    11 600,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Коми Республика, 167000, г. Сыктывкар, пр. Октябрьский , стр. 160/6Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    постоплата 100%, стоимость доставки включена в стоимость ТМЦ. Работа в ЭДО

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "СЕВЕРО-ЗАПАД" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "СЕВЕРО-ЗАПАД" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Адрес местонахождения

    Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, НАБ СИНОПСКАЯ, ДОМ 14, ЛИТЕРА А

    г. Санкт Петербург, Синопская набережная, дом 14 литера А

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Коврик дорожка влаговпитывающая Kortriek грязезащитная В1000мм полипропилен на резиновой основе"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Коврик дорожка влаговпитывающая Kortriek грязезащитная В1000мм полипропилен на резиновой основе"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Карниз для вертикальных жалюзи 2.27м с креплениями, крючками для ламелей 23шт"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 4"

    "Карниз для вертикальных жалюзи 2.31м с креплениями, крючками для ламелей 23шт"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 5"

    "Ламели тканевые PVC 166см 9см"

    Кол-во: 23.000

    "Позиция 6"

    "Ламели тканевые PVC 176см 9см"

    Кол-во: 23.000

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