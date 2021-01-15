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Наименование закупки
Поставка фильтров и шлем-масок для противогазов
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
24.12.2020 12:34
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117420, Российская Федерация, Москва, Намёткина, 16
Почтовый адрес
443001, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Маяковского, 31
Контактный телефон
+7 846 212-37-16
Факс
Адрес электронной почты
i.v.selivanov@volg.grd.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Селиванов Илья Викторович
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка фильтров и шлем-масок для противогазов
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
15.01.2021 06:30 GMT +315.01.2021 06:3015.01.2021 06:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174618Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка фильтров и шлем-масок для противогазов
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Оренбургская область, 460038, г. Оренбург, Проспект Дзержинского, д. 2Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата производится в течение 15 рабочих дней со дня передачи товара
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
Приволжское межрегиональное управление охраны ПАО "Газпром"
Все закупки и тендеры Приволжское межрегиональное управление охраны ПАО "Газпром"
Адрес местонахождения
117420, Российская Федерация, Москва, Намёткина, 16
443001, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Маяковского, 31
Наименование заказчика
Приволжское межрегиональное управление охраны ПАО "Газпром"
Все закупки и тендеры Приволжское межрегиональное управление охраны ПАО "Газпром"
Адрес местонахождения
117420, Российская Федерация, Москва, Намёткина, 16
443001, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Маяковского, 31
Кол-во: 100.000
Кол-во: 60.000
Кол-во: 100.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 50.000
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