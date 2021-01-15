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    Главная / Торги / Поставка фильтров и шлем-масок для противогазов

    Поставка фильтров и шлем-масок для противогазов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.01.2021 06:3015.01.2021 06:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174618Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    174618

    Наименование закупки

    Поставка фильтров и шлем-масок для противогазов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    24.12.2020 12:34

    Документация процедуры

    ТЗ__противогазы_.xlsx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество ПАО "Газпром" Филиал ПАО "Газпром" "Приволжское межрегиональное управление охраны ПАО "Газпром" в г. Самаре
    Все закупки и тендеры Приволжское межрегиональное управление охраны ПАО "Газпром"

    Юридический адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Намёткина, 16

    Почтовый адрес

    443001, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Маяковского, 31

    Контактный телефон

    +7 846 212-37-16

    Факс

    Адрес электронной почты

    i.v.selivanov@volg.grd.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Селиванов Илья Викторович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Оренбургская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка фильтров и шлем-масок для противогазов

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    15.01.2021 06:30 GMT +315.01.2021 06:3015.01.2021 06:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174618Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка фильтров и шлем-масок для противогазов

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Оренбургская область, 460038, г. Оренбург, Проспект Дзержинского, д. 2Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата производится в течение 15 рабочих дней со дня передачи товара

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Приволжское межрегиональное управление охраны ПАО "Газпром"
    Все закупки и тендеры Приволжское межрегиональное управление охраны ПАО "Газпром"

    Адрес местонахождения

    117420, Российская Федерация, Москва, Намёткина, 16

    443001, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Маяковского, 31

    Наименование заказчика

    Приволжское межрегиональное управление охраны ПАО "Газпром"
    Все закупки и тендеры Приволжское межрегиональное управление охраны ПАО "Газпром"

    Адрес местонахождения

    117420, Российская Федерация, Москва, Намёткина, 16

    443001, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Маяковского, 31

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Маска Шлем-Маска ШМП"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 2"

    "Часть комплектующая к средствам промышленной защиты Фильтр ДОТ 600 для противогаза А2В2Е2К1AXP3D"

    Кол-во: 60.000

    "Позиция 3"

    "Часть комплектующая к средствам промышленной защиты . Фильтр противогазовый ДОТ 460 А2В2Е2АХ"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 4"

    "Часть комплектующая к средствам промышленной защиты гофротрубка 133-0189-01 для соединения фильтрующих противогазов ППФ фильтрами"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 5"

    "Изделие для средств промышленной защиты . Сумка для противогаза для хранения и ношения на расстоянии"

    Кол-во: 50.000

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