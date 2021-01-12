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    Главная / Торги / Поставка комплектующих и расходных материалов к спецтехнике для сейсморазведочных работ для нужд ПФ "Костромагазгеофизика"

    Поставка комплектующих и расходных материалов к спецтехнике для сейсморазведочных работ для нужд ПФ "Костромагазгеофизика"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.01.2021 10:0012.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174616Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    174616

    Наименование закупки

    Поставка комплектующих и расходных материалов к спецтехнике для сейсморазведочных работ для нужд ПФ "Костромагазгеофизика"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    25.12.2020 13:43

    Документация процедуры

    Закупочная_документация_для_ЭТП_ГПБ.rar

    Техническое_задание_на_поставку_товара_11.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ НЕДРА
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕДРА

    Юридический адрес

    117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65,

    Почтовый адрес

    117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65

    Контактный телефон

    (3452)540976

    Факс

    +7 495 719-57-65

    Адрес электронной почты

    v.korzhavin@nedra.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Коржавин Вячеслав Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Костромская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка комплектующих и расходных материалов к спецтехнике для сейсморазведочных работ для нужд ПФ "Костромагазгеофизика"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    12.01.2021 10:00 GMT +312.01.2021 10:0012.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174616Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка комплектующих и расходных материалов к спецтехнике для сейсморазведочных работ для нужд ПФ "Костромагазгеофизика"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Костромская область, 156518, Костромская обл., Костромской р-н, пос. Фанерник, ул. Геофизиков, д. 25А.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Сроки поставки 45 дней с момента подписания договора. Поставка собственным или арендованным транспортом Участника до склада Заказчика. Транспортные расходы включены в стоимость поставляемого товара. Оплата согласно договору.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ НЕДРА
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕДРА

    Адрес местонахождения

    117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65,

    117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ НЕДРА
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕДРА

    Адрес местонахождения

    117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65,

    117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Запасная часть Бак топливный нижний 6.03.021-1 для МТ-ЛБ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Запасная часть Бак топливный верхний левый 6.03.023 для вездехода МТЛБ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Запасная часть . Балансир задний левый 8.32.015"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 4"

    "Балансир вездехода МТЛБ левый передний 8.32.025"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 5"

    "Балансир вездехода МТЛБ правый передний 8.32.026"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 6"

    "Запасная часть Бачок расширительный 8.02.018 для вездехода МТЛБ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 7"

    "Запасная часть Бугель для вездехода МТЛБ 8.10.701"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 8"

    "Запасная часть . Вал карданный левый для вездехода 8.10.047"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 9"

    "Запасная часть . Вал карданный правый для вездехода 8.10.048"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 10"

    "Запасная часть Вал карданный центральный 8.12.030 для вездехода МТЛБ в сборе"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 11"

    "Генератор ТГМ 24В Г-290"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 12"

    "Запасная часть Датчик 8.50.295 манометра ТЭМ-15"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 13"

    "Запасная часть . Звено широкое левое 2.34.101"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 14"

    "Запасная часть . Звено широкое правое 2.34.102"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 15"

    "Запасная часть Кран тормозной главный 6.24.023 для вездехода МТЛБ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 16"

    "Запасная часть Лента остановочного тормоза МТЛБ 8.23.013"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 17"

    "Запасная часть . Лента тормоза МП в сборе 8.23.043"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 18"

    "Механизм поворота левый 8.10.040"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 19"

    "Механизм поворота правый 8.10.41"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 20"

    "Запасная часть Мостик левый 6.22.035А для вездехода МТЛБ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 21"

    "Отопитель воздушный Планар 4ДМ-24 24В 38ВТ дизель"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 22"

    "Запасная часть натяжной ролик генератора 8.02.015 для МТ-ЛБ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 23"

    "Запасная часть Опора рычага переключения передач для вездехода МТЛБ 8.21.103"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 24"

    "Ось коленчатая 8.31.041 для вездехода"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 25"

    "Запасная часть Радиатор водяной для вездехода 8.02.017"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 26"

    "Запасная часть Радиатор масляный 8.07.019 для вездехода МТЛБ в сборе"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 27"

    "Насос топливный ТНВД 80.1111005-20"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 28"

    "Запасная часть автотранспорта . Торсион левый 8.32.108"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 29"

    "Запасная часть автотранспорта . Торсион правый 8.32.109"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 30"

    "Фрикцион МП левый 8.10.050 для вездехода МТЛБ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 31"

    "Фрикцион МП правый 8.10.051 для вездехода МТЛБ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 32"

    "Запасная часть . Муфта зубчатая карданного вала для вездехода 8.10.422"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 33"

    "Диск фрикционный ведущий 8.10.523 МТЛБ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 34"

    "Диск фрикционный ведомый 8.10.524 МТЛБ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 35"

    "Балансир рядовой 8.32.024 для вездехода МТЛБ"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 36"

    "Балансир задний правый 8.32.016 для вездехода МТЛБ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 37"

    "Бортовая передача 8.11.011 МТЛБ"

    Кол-во: 2.000

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