Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка оборудования КИП и А для нужд АО "Томскгазпром"

    Поставка оборудования КИП и А для нужд АО "Томскгазпром"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь29.12.2020 06:0029.12.2020 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174613Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    174613

    Наименование закупки

    Поставка оборудования КИП и А для нужд АО "Томскгазпром"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    24.12.2020 08:44

    Документация процедуры

    ___проект_договора.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество "Газпром добыча Томск"
    Все закупки и тендеры АО "Газпром добыча Томск"

    Юридический адрес

    634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73

    Почтовый адрес

    634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73

    Контактный телефон

    +7 3822 61-28-39

    Факс

    +7 3822 61-22-20

    Адрес электронной почты

    chunarevey@tomskgazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Чунарев Евгений Юрьевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Томская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка оборудования КИП и А для нужд АО "Томскгазпром"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    29.12.2020 06:00 GMT +329.12.2020 06:0029.12.2020 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174613Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка оборудования КИП и А для нужд АО "Томскгазпром"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Томская область, г. Томск, ул. Причальная, 10.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Поставка в течение 45 календарных дней, оплата на 15 день с даты поставки всей партии товара.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АО "Газпром добыча Томск"
    Все закупки и тендеры АО "Газпром добыча Томск"

    Адрес местонахождения

    634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Лента монтажная С201 20ММх50М 0.7ММ сталь нержавеющая"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Модем оптический ПолиКом-200U+ -01B-SFP-2E1-Eth100 RJ-45 100-240В 35х140х110ММ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Модем оптический ПолиКом-200U+-01А-SFP-2E1-Eth100 с модулем SFP 36-72В настольное исполнение 35х140х120ММ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 4"

    "Модуль мультипортовый NIM151 4 канала UART"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 5"

    "Источник питания Mean Well MDR-60-12 85-264В 60ВТ 12-16В 0.33КГ 40х90х100ММ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 6"

    "Извещатель пожарный тепловой Специнформатика-СИ ИП-103-4/1-А2 (МАК-1 ИБ) исполнение 011 20В 55х47ММ IP44 -50...+50ГРАД ЦЕЛЬС 54-70ГРАД ЦЕЛЬС 0ExiaIICT6Х белый 0.05КГ"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 7"

    "Извещатель пожарный ручной навесной ИПР-ЗСУ 12В 100х80х100ММ пластик красный"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 8"

    "Гильза термоусаживаемая КДЗС-40 40ММ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 9"

    "Блок питания DR-120-48 48В 2.5А 120ВТ 65.5х125.2х100ММ -10...+60ГРАД ЦЕЛЬС Mean Well"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 10"

    "Скрепа с зубьями для ленты НС-20-Т 21х1.5ММ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 11"

    "Узел крепления поддерживающий УК-П-01Б УХЛ1 2кН"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 12"

    "Термочехол РИЗУР РИЗУР-А-70 для Rosemount 3051 TG4-СЧ.0-1-45/-КС-2-20 черный"

    Кол-во: 16.000

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ООО "Газпром ВНИИГАЗ"
    Ценовой запрос № 264115
    Поставка термочехлов взрывозащищенных для нужд Филиала ООО "Газпром ВНИИГАЗ" г. Тюмень
    Поставка термочехлов взрывозащищенных для нужд Филиала ООО "Газпром ВНИИГАЗ" г. Тюмень
    264115
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тюменская область
    ГАЗПРОМ НЕДРА
    Ценовой запрос № 263416
    Поставка комплектующих для УЛГК для НПФ "Центргазгеофизика" ООО "Газпром недра"
    Поставка комплектующих для УЛГК для НПФ "Центргазгеофизика" ООО "Газпром недра"
    263416
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тверская область
    Филиал "Югорский" АО «Газпром центрэнергогаз»
    Ценовой запрос № 82604
    Поставка под 2-03
    Поставка под 2-03
    82604
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    28.01.2019 10:00(GMT+03:00)
    492 133
    Лоты:
    1
    Регионы 2:
    Тюменская область
    Все регионы
    Тюменская область, Свердловская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить