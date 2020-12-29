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    Главная / Торги / Поставка офисной мебели для нужд ПФ "Астраханьгазгеофизика" ООО "Газпром недра"

    Поставка офисной мебели для нужд ПФ "Астраханьгазгеофизика" ООО "Газпром недра"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь29.12.2020 08:0029.12.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174600Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    174600

    Наименование закупки

    Поставка офисной мебели для нужд ПФ "Астраханьгазгеофизика" ООО "Газпром недра"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    24.12.2020 07:57

    Документация процедуры

    Типовая_форма_договора__новая_редкация.rar

    Задание_на_поставку_товара.xlsx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ НЕДРА
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕДРА

    Юридический адрес

    117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65,

    Почтовый адрес

    117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65

    Контактный телефон

    (3452)540976

    Факс

    +7 495 719-57-65

    Адрес электронной почты

    o.tsyganok@nedra.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Цыганок Ольга Анатольевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Астраханская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка офисной мебели для нужд ПФ "Астраханьгазгеофизика" ООО "Газпром недра"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    29.12.2020 08:00 GMT +329.12.2020 08:0029.12.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174600Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка офисной мебели для нужд ПФ "Астраханьгазгеофизика" ООО "Газпром недра"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Астраханская область, 416168, Российская Федерация,Астраханская область,Красноярский муниципальный район, Монтажников промышленный район, дом № 13.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Условия договора и задания на поставку. Доставка и Сборка мебели включены в стоимость.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ НЕДРА
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕДРА

    Адрес местонахождения

    117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65,

    117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Кресло Chairman 435 кожа черное 69х68х110СМ 18.600КГ"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 2"

    "Тумба офисная мобильная Эрго ТВ-03 400х500х610ММ бук ЛДСП ГОСТ 16371-2014"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Стол рабочий Эрго СТ-12 1200х600х760ММ бук ЛДСП ГОСТ 16371-2014"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 4"

    "Стол письменный двухтумбовый Фронда-2 750х1400х600ММ ольха ЛДСП"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 5"

    "Стул офисный для посетителей Era Chrome Ru металл хромированный кожзаменитель черный 450х410х810ММ"

    Кол-во: 14.000

    "Позиция 6"

    "Стул офисный для посетителей с подлокотниками Samba Ru (Box-2) V-14 1.031 металл кожзаменитель черный 595х550х900ММ"

    Кол-во: 16.000

    "Позиция 7"

    "Шкаф офисный со стеклом широкий Формула ФР-379 80х45х219ММ ольха ДСтП 16ММ/22ММ 4-дверный"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 8"

    "Тумба офисная приставная Эрго Т-04 400х600х760ММ бук ЛДСП ГОСТ 16371-2014"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 9"

    "Шкаф офисный закрытый средний Эрго Ш42з 800х450х1090ММ бук ЛДСП 16ММ/22ММ 2-дверный ГОСТ 16371-2014"

    Кол-во: 1.000

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