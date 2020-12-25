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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
Приобретение Телефона сотового Apple iPhone 11
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
24.12.2020 08:07
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620110, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ЛУНАЧАРСКОГО, СТРОЕНИЕ 134Б,
Почтовый адрес
620110, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, стр.134б
Контактный телефон
+7 3467 96-16-43
Факс
(343) 376-20-00
Адрес электронной почты
churikova-en@ural.rt.ru
Ф.И.О. контактного лица
Чурикова Елена Николаевна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Приобретение Телефона сотового Apple iPhone 11
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
25.12.2020 12:00 GMT +325.12.2020 12:0025.12.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174599Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении заказчика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Приобретение Телефона сотового Apple iPhone 11
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра автономный округ, г. Нижневартовск, ул. Мира 10ПРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Постоплата (15 раб.дней с даты подписания ТН). Доставка за счет поставщика в течение 30 календарных дней с момента подписания договора
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "УРАЛ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "УРАЛ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
Адрес местонахождения
620110, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ЛУНАЧАРСКОГО, СТРОЕНИЕ 134Б,
620110, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, стр.134б
Кол-во: 1.000
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