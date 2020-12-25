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    Главная / Торги / Приобретение Телефона сотового Apple iPhone 11

    Приобретение Телефона сотового Apple iPhone 11

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.12.2020 12:0025.12.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174599Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    174599

    Наименование закупки

    Приобретение Телефона сотового Apple iPhone 11

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    24.12.2020 08:07

    Документация процедуры

    Запрос.xlsx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "УРАЛ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "УРАЛ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Юридический адрес

    620110, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ЛУНАЧАРСКОГО, СТРОЕНИЕ 134Б,

    Почтовый адрес

    620110, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, стр.134б

    Контактный телефон

    +7 3467 96-16-43

    Факс

    (343) 376-20-00

    Адрес электронной почты

    churikova-en@ural.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Чурикова Елена Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра автономный округ

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Приобретение Телефона сотового Apple iPhone 11

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    25.12.2020 12:00 GMT +325.12.2020 12:0025.12.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174599Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении заказчика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Приобретение Телефона сотового Apple iPhone 11

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра автономный округ, г. Нижневартовск, ул. Мира 10ПРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Постоплата (15 раб.дней с даты подписания ТН). Доставка за счет поставщика в течение 30 календарных дней с момента подписания договора

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "УРАЛ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "УРАЛ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Адрес местонахождения

    620110, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ЛУНАЧАРСКОГО, СТРОЕНИЕ 134Б,

    620110, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, стр.134б

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Телефон сотовый смартфон Apple iPhone 11"

    Кол-во: 1.000

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