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    Главная / Торги / кабельные наконечники, в ростов-на-дону срочно

    кабельные наконечники, в ростов-на-дону срочно

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.12.2020 15:0025.12.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174583Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    174583

    Наименование закупки

    кабельные наконечники, в ростов-на-дону срочно

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    23.12.2020 21:53

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Юридический адрес

    350000, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ КРАСНАЯ, 59,

    Почтовый адрес

    350000, г. Краснодар, ул. Красная, 59

    Контактный телефон

    +7 958 545-67-42

    Факс

    Адрес электронной почты

    Bogdan.Lukash@south.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Лукаш Богдан Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ростовская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Кабельные наконечники, в ростов-на-дону срочно

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    25.12.2020 15:00 GMT +325.12.2020 15:0025.12.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174583Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Кабельные наконечники, в ростов-на-дону срочно

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ростовская область, Аксайский район, п.Темерницкий, ул.Спортивная, д.10/ Петченко Елена АндреевнаРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    оплата по счету без договора в течении 7 дней после поставки, стоимость доставки прошу включить в цену

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Адрес местонахождения

    350000, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ КРАСНАЯ, 59,

    350000, г. Краснодар, ул. Красная, 59

    Наименование заказчика

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Адрес местонахождения

    350000, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ КРАСНАЯ, 59,

    350000, г. Краснодар, ул. Красная, 59

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Наконечник медный луженый ТМЛ 35- 8-9 КВТ"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 2"

    "Наконечник кабельный втулочный, штыревой, изолированный НШвИ 35-16 Dв8.3 x Dн8.8 x L35мм медь луженая 35мм2 поливинилхлорид"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Термостат KSD301-080C 10А 250В"

    Кол-во: 1.000

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