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    Главная / Торги / Поставка МТР для организации работы КТП на Харасавэйском ГКМ

    Поставка МТР для организации работы КТП на Харасавэйском ГКМ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.01.2021 15:0012.01.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174576Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    174576

    Наименование закупки

    Поставка МТР для организации работы КТП на Харасавэйском ГКМ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    23.12.2020 19:03

    Документация процедуры

    Проект_договора__Типовой_._Поставка_МТР_САМЫЙ_НОВЫЙ_от_17.11.2020.DOCX

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром подземремонт Уренгой"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром подземремонт Уренгой"

    Юридический адрес

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Благодатная, д. 10, стр. 1, помещение 18-Н

    Почтовый адрес

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Благодатная, д. 10, стр. 1, помещение 18-Н

    Контактный телефон

    +7 812 609-68-78

    Факс

    Адрес электронной почты

    u.prusakov@podzem-remont.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Прусаков Юрий Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка МТР для организации работы КТП на Харасавэйском ГКМ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    12.01.2021 15:00 GMT +312.01.2021 15:0012.01.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174576Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка МТР для организации работы КТП на Харасавэйском ГКМ

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ямало-Ненецкий автономный округ, Адрес поставки: ст. Обская, Северной ж.д. код станции 289707, код грузополучателя 1231Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата в течение 15 рабочих дней (для организаций СМСП) и 60 для прочих организаций с момента поставки товара и предоставления оригиналов бухгалтерских документов. Работа по гарантийному письму

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром подземремонт Уренгой"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром подземремонт Уренгой"

    Адрес местонахождения

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Благодатная, д. 10, стр. 1, помещение 18-Н

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ключ динамометрический 1/2" 70-350Нм 630ММ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Набор головок торцевых 12-гранных Rockforce RF-4121-9 1/2ДЮЙМ 12ШТ на планке"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Прибор проверки эффективности тормозных систем Мета Эффект-02 12В 220х75х50ММ ГОСТ Р 51709 - 2001"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 4"

    "Устройство портативное печатающее к прибору Эффект-02 МТП-55 165х142х65ММ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 5"

    "Инструмент специальный для автомобилей Наконечник с манометром для грузовых автомобилей МД-14"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 6"

    "Манометр шинный Измерит-14111 0...4АТМ металлический"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 7"

    "Фонарь аккумуляторный ФОС-3-5/6 6В 4.5АЧ с зарядным устройством"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 8"

    "Компрессор двухпоршневой Airline CA-070-17S 13.5В 24А 70ЛИТР/МИН"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 9"

    "Люфтомер электронный рулевого управления ИСЛ-401М 0-30ГРАД 550х160х360ММ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 10"

    "Топливомер ПТ-041 1150ММ"

    Кол-во: 1.000

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