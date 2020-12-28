www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Наименование закупки
Поставка защищенных ключевых носителей с лицензией для нужд ООО "Газпром проектирование"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
23.12.2020 18:36
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт СУВОРОВСКИЙ, 16/13, А, 19Н
Почтовый адрес
191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт СУВОРОВСКИЙ, 16/13, А, 19Н
Контактный телефон
+7 812 578-79-97 доб. 36982
Факс
+7 812 578-79-97
Адрес электронной почты
sershova@gazpromproject.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ершова Светлана Юрьевна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка защищенных ключевых носителей с лицензией для нужд ООО "Газпром проектирование"
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
28.12.2020 17:00 GMT +328.12.2020 17:0028.12.2020 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174572Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка защищенных ключевых носителей с лицензией для нужд ООО "Газпром проектирование"
Начальная цена
335 150,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Санкт-Петербург Город, 191144, Санкт-Петербург, Новгородская, 13 , лит ЛРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
100% в течение 15 рабочих дней после поставки
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
«ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»
Все закупки и тендеры «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»
Адрес местонахождения
191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт СУВОРОВСКИЙ, 16/13, А, 19Н
Кол-во: 203.000
Кол-во: 1.000
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.