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    Главная / Торги / Поставка раствора для калибровки анализатора для нужд АГПЗ филиала ООО "Газпром переработка" в 2021 году

    Поставка раствора для калибровки анализатора для нужд АГПЗ филиала ООО "Газпром переработка" в 2021 году

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.12.2020 00:0028.12.2020 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174563Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    174563

    Наименование закупки

    Поставка раствора для калибровки анализатора для нужд АГПЗ филиала ООО "Газпром переработка" в 2021 году

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    23.12.2020 17:29

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром переработка"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром переработка"

    Юридический адрес

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901

    Почтовый адрес

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901

    Контактный телефон

    +7 3462 75-17-08

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    SmetannikovaER@gpp.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сметанникова Эльвира Рафаиловна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Астраханская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка раствора для калибровки анализатора для нужд АГПЗ филиала ООО "Газпром переработка" в 2021 году

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    28.12.2020 00:00 GMT +328.12.2020 00:0028.12.2020 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174563Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка раствора для калибровки анализатора для нужд АГПЗ филиала ООО "Газпром переработка" в 2021 году

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Астраханская область, 416160, Российская Федерация, Астраханская область, Красноярский район, село Джанай, Астраханский ГПЗ филиал ООО «Газпром переработка», северо-восточнее ориентира 412-й км автотрассы «Волгоград-Астрахань»Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата производится в срок не более 30 календарных дней после получения продукции (если предприятие относится к субъектам малого и среднего предпринимательства). Цена на продукцию с учётом доставки продукции до Астраханского ГПЗ, филиала ООО «Газпром переработка».

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром переработка"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром переработка"

    Адрес местонахождения

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Раствор стандартный для CA71COD (100мг/л) 1л Endress+Hauser, Швейцария (RU-CAY442V10C01AAE)"

    Кол-во: 44.000

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