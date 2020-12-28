Поставка раствора для калибровки анализатора для нужд АГПЗ филиала ООО "Газпром переработка" в 2021 году

Условия договора

Условия оплаты и доставки

Оплата производится в срок не более 30 календарных дней после получения продукции (если предприятие относится к субъектам малого и среднего предпринимательства). Цена на продукцию с учётом доставки продукции до Астраханского ГПЗ, филиала ООО «Газпром переработка».