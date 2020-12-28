Условия договора

Условия оплаты и доставки

Оплата в течении 15 рабочих дней с момента 100% поставки. Транспортные расходы до МТБ "Центральная" входят в стоимость продукции. Доставка автотранспортом. Сдача товара компетентным представителем на складе получателя. Получение пакета документов для производства карт, поставщиком по адресу Санкт-Петербург, Броневая ул., д. 4.