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    Главная / Торги / Поставка карт тахографов

    Поставка карт тахографов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.12.2020 16:0028.12.2020 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174562Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    174562

    Наименование закупки

    Поставка карт тахографов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    23.12.2020 18:03

    Документация процедуры

    Договор_поставки_ЭП_2020__1_.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Санкт-Петербург"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург"

    Юридический адрес

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, вн.тер. г. муниципальный округ Московская застава, ул. Варшавская, д.3, к.2, литера Б

    Почтовый адрес

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, вн.тер. г. муниципальный округ Московская застава, ул. Варшавская, д.3, к.2, литера Б

    Контактный телефон

    +7 812 455-12-00

    Факс

    +7 812 455-10-32

    Адрес электронной почты

    imalyshev@spb.ltg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Малышев Игорь Валерьевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка карт тахографов

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    28.12.2020 16:00 GMT +328.12.2020 16:0028.12.2020 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174562Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка карт тахографов

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Санкт-Петербург Город, Санкт-Петербург, Броневая ул., д. 4 МТБ "Центральная"Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата в течении 15 рабочих дней с момента 100% поставки. Транспортные расходы до МТБ "Центральная" входят в стоимость продукции. Доставка автотранспортом. Сдача товара компетентным представителем на складе получателя. Получение пакета документов для производства карт, поставщиком по адресу Санкт-Петербург, Броневая ул., д. 4.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург"

    Адрес местонахождения

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, вн.тер. г. муниципальный округ Московская застава, ул. Варшавская, д.3, к.2, литера Б

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Карта тахографа предприятия Диамант-2 КТ-004 3 ГОДА ИПФШ.467444.006ТУ"

    Кол-во: 11.000

    "Позиция 2"

    "Карта тахографа водителя Диамант-2 КТ-001 3 ГОДА ИПФШ.467444.006ТУ"

    Кол-во: 245.000

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