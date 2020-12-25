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Наименование закупки
Поставка упаковочной клейкой ленты по потребности Мурманского филиала
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
23.12.2020 17:26
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, НАБ СИНОПСКАЯ, ДОМ 14, ЛИТЕРА А
Почтовый адрес
г. Санкт Петербург, Синопская набережная, дом 14 литера А
Контактный телефон
(8212) 214295
Факс
+7 812 604-08-29
Адрес электронной почты
Vladimir.Rodvikov@nw.rt.ru
Ф.И.О. контактного лица
Родвиков Владимир Владиславович
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка упаковочной клейкой ленты по потребности Мурманского филиала
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
25.12.2020 17:30 GMT +325.12.2020 17:3025.12.2020 17:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174561Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка упаковочной клейкой ленты по потребности Мурманского филиала
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Мурманская область, г. Мурманск, пр. Кольский, д. 188Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата в течении 7- ми календарных дней с момента поступления товара на склад покупателя. Цена предложения должна быть фиксированной. ОБМЕН ДОКУМЕНТАМИ ТОЛЬКО ПО ЭДО.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "СЕВЕРО-ЗАПАД" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "СЕВЕРО-ЗАПАД" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
Адрес местонахождения
Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, НАБ СИНОПСКАЯ, ДОМ 14, ЛИТЕРА А
г. Санкт Петербург, Синопская набережная, дом 14 литера А
Кол-во: 130.000
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