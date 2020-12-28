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    Главная / Торги / Поставка снековой продукции для нужд филиала Московское УООП ООО «Газпром питание»

    Поставка снековой продукции для нужд филиала Московское УООП ООО «Газпром питание»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.12.2020 09:0028.12.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174556Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    174556

    Наименование закупки

    Поставка снековой продукции для нужд филиала Московское УООП ООО «Газпром питание»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    23.12.2020 16:39

    Документация процедуры

    Московское_УООП_Договор_КИМ_поставка.doc

    Московское_УООП_Задание_заказчика_поставка_снековой_продукции.xlsx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"

    Юридический адрес

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,

    Почтовый адрес

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16

    Контактный телефон

    +7 495 719-28-81

    Факс

    Адрес электронной почты

    m.ivutina@torgservis.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ивутина Марина Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка снековой продукции для нужд филиала Московское УООП ООО «Газпром питание»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    28.12.2020 09:00 GMT +328.12.2020 09:0028.12.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174556Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Просрочено

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка снековой продукции для нужд филиала Московское УООП ООО «Газпром питание»

    Начальная цена

    113 082,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Москва Город, Российская Федерация, 117420, Российская Федерация, г. Москва, ул. Наметкина, д.16Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Расчеты за принятый товар производятся между Покупателем и Поставщиком на основании счетов и/или накладных с учетом всех расхождений на момент оплаты, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика не позднее: - 15 (Пятнадцати) рабочих дней от даты приемки Грузополучателем товара Поставщикам, относящимся к субъектам малого и среднего предпринимательства (на момент заключения договора); - 30 (Тридцати) календарных дней от даты приемки Грузополучателем товара – для остальных Поставщиков

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"

    Адрес местонахождения

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Семечки подсолнечника соленые Потеха белые дой-пак 170Г 12ШТ ГОСТ 22391-2015"

    Кол-во: 120.000

    "Позиция 2"

    "Семечки подсолнечника соленые Раздолье белые дой-пак 170Г 12ШТ ГОСТ 22391-2015"

    Кол-во: 120.000

    "Позиция 3"

    "Семечки подсолнечника Раздолье черные особой обжарки дой-пак 250Г 12ШТ"

    Кол-во: 120.000

    "Позиция 4"

    "Семечки подсолнечника соленые Раздолье черные особой обжарки дой-пак 250Г 12ШТ"

    Кол-во: 120.000

    "Позиция 5"

    "Сухари Хрустец со вкусом сметана с зеленью 0.035КГ 70ШТ флоу-пак Глобал Снек Россия"

    Кол-во: 140.000

    "Позиция 6"

    "Сухари Хрустец со вкусом холодец с хреном 0.035КГ 70ШТ флоу-пак Глобал Снек Россия"

    Кол-во: 140.000

    "Позиция 7"

    "Сухари Хрустец со вкусом краба 0.08КГ 30ШТ флоу-пак Глобал Снек Россия"

    Кол-во: 120.000

    "Позиция 8"

    "Сухари Хрустец со вкусом красная икра 0.08КГ флоу-пак"

    Кол-во: 120.000

    "Позиция 9"

    "Сухари Хрустец со вкусом сметана с зеленью 0.08КГ флоу-пак"

    Кол-во: 120.000

    "Позиция 10"

    "Сухари гренки Хрустец со вкусом телятины с аджикой 0.08КГ фольгированный пакет"

    Кол-во: 120.000

    "Позиция 11"

    "Сухари гренки Хрустец со вкусом чеснока 0.08КГ 30ШТ флоу-пак Глобал Снек Россия"

    Кол-во: 120.000

    "Позиция 12"

    "Сухари гренки Хрустец со вкусом томата спайси 0.08КГ 30ШТ флоу-пак Глобал Снек Россия"

    Кол-во: 120.000

    "Позиция 13"

    "Сухари гренки Хрустец со вкусом баварских колбасок 0.08КГ 30ШТ флоу-пак Глобал Снек Россия"

    Кол-во: 120.000

    "Позиция 14"

    "Арахис жареный соленый Fishka 50Г флоу-пак Глобал Снек Россия"

    Кол-во: 150.000

    "Позиция 15"

    "Арахис жареный соленый Fishka со вкусом бекона 50Г флоу-пак Глобал Снек Россия"

    Кол-во: 150.000

    "Позиция 16"

    "Арахис жареный соленый Fishka со вкусом сыра 50Г флоу-пак Глобал Снек Россия"

    Кол-во: 150.000

    "Позиция 17"

    "Арахис Fishka со вкусом салями 50Г флоу-пак"

    Кол-во: 150.000

    "Позиция 18"

    "Арахис Fishka со вкусом медовой паприки 50Г флоу-пак"

    Кол-во: 150.000

    "Позиция 19"

    "Чипсы картофельные Fry's со вкусом краба 70Г фольгированный пакет 24ШТ Глобал Снек Россия"

    Кол-во: 96.000

    "Позиция 20"

    "Чипсы картофельные Fry's со вкусом сметаны с зеленью 70Г фольгированный пакет 24ШТ Глобал Снек Россия"

    Кол-во: 48.000

    "Позиция 21"

    "Чипсы картофельные Fry's со вкусом бекона 70Г фольгированный пакет 24ШТ Глобал Снек Россия"

    Кол-во: 48.000

    "Позиция 22"

    "Чипсы картофельные Fry's со вкусом сыра 70Г фольгированный пакет 24ШТ Глобал Снек Россия"

    Кол-во: 48.000

    "Позиция 23"

    "Чипсы картофельные Fry's с солью 70Г"

    Кол-во: 48.000

    "Позиция 24"

    "Чипсы картофельные рифленые Fry's со вкусом лисичек в сметане 130Г фольгированный пакет 15ШТ Глобал Снек Россия"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 25"

    "Чипсы картофельные соломкой Fry's с солью 90Г фольгированный пакет 15ШТ Глобал Снек Россия"

    Кол-во: 48.000

    "Позиция 26"

    "Чипсы картофельные соломкой Fry's со вкусом кетчупа 90Г"

    Кол-во: 48.000

    "Позиция 27"

    "Чипсы картофельные соломкой Fry's со вкусом сметаны с зеленью 90Г"

    Кол-во: 48.000

    "Позиция 28"

    "Чипсы картофельные Bon Giorno со вкусом креветка в белом вине 90Г"

    Кол-во: 48.000

    "Позиция 29"

    "Чипсы картофельные Bon Giorno со вкусом прованские травы 90Г"

    Кол-во: 48.000

    "Позиция 30"

    "Чипсы картофельные Bon Giorno со вкусом сыра Дорблю 90Г"

    Кол-во: 48.000

    "Позиция 31"

    "Чипсы картофельные Bon Giorno со вкусом Хамон де Теруель 90Г"

    Кол-во: 48.000

    "Позиция 32"

    "Чипсы картофельные Bon Giorno со вкусом лисичек по-милански 90Г"

    Кол-во: 48.000

    "Позиция 33"

    "Чипсы картофельные Bon Giorno со вкусом ягненка в клюквенном соусе 90Г"

    Кол-во: 48.000

    "Позиция 34"

    "Чипсы мультизерновые Bon Giorno со вкусом прошутто ди модена 70Г"

    Кол-во: 48.000

    "Позиция 35"

    "Чипсы мультизерновые Bon Giorno Калабрийский лук с твердым сыром 70Г фольгированный пакет"

    Кол-во: 48.000

    "Позиция 36"

    "Чипсы мультизерновые Bon Giorno со вкусом сыра рикотта с черным перцем 70Г фольгированный пакет 24ШТ Глобал Снек Россия"

    Кол-во: 48.000

    "Позиция 37"

    "Чипсы мультизерновые Bon Giorno со вкусом сицилийской паприки 70Г"

    Кол-во: 48.000

    "Позиция 38"

    "Чипсы зерновые Bon Giorno Брускетта со вкусом травы пьемонта 70Г"

    Кол-во: 54.000

    "Позиция 39"

    "Чипсы зерновые Bon Giorno Брускетта со вкусом сыра пармезан 70Г"

    Кол-во: 54.000

    "Позиция 40"

    "Чипсы зерновые Bon Giorno Брускетта со вкусом пармская ветчина 70Г"

    Кол-во: 36.000

    "Позиция 41"

    "Арахис жареный Снака с черной солью 80Г флоу-пак"

    Кол-во: 420.000

    "Позиция 42"

    "Арахис жареный Снака с морской солью 80Г флоу-пак"

    Кол-во: 130.000

    "Позиция 43"

    "Арахис жареный Снака с морской солью 130Г флоу-пак"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 44"

    "Арахис в хрустящей оболочке Снака со вкусом Итальянский сыр и соус Песто 80Г флоу-пак"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 45"

    "Арахис в хрустящей оболочке Снака со вкусом Бразильский Чураско 80Г флоу-пак"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 46"

    "Смесь ореховая Жико Коктейль 35Г соленый с добавлением чипсов 50ШТ"

    Кол-во: 390.000

    "Позиция 47"

    "Смесь ореховая Жико Коктейль 70Г соленый с добавлением чипсов 15ШТ"

    Кол-во: 30.000

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