Поставка пива для нужд Ямальское УООП ООО "Газпром питание"

Условия договора

Условия оплаты и доставки

Расчеты за принятый товар производятся между Покупателем и Поставщиком на основании счетов и/или накладных с учетом всех расхождений на момент оплаты, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика не позднее: - 15 (Пятнадцати) рабочих дней от даты приемки Грузополучателем товара Поставщикам, относящимся к субъектам малого и среднего предпринимательства (на момент заключения договора); - 30 (Тридцати) календарных дней от даты приемки Грузополучателем товара – для остальных Поставщиков. Поставка один раз в неделю. Поставка товара производится отдельными партиями по заявкам Грузополучателя при минимальной партии заказа от 20 тыс. руб. с 08:30 до 12:00 и с 14:0 до 17:00 в рабочие дни еженедельно, начиная с 1 января 2021 г