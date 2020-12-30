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    Главная / Торги / Поставка пива для нужд Ямальское УООП ООО "Газпром питание"

    Поставка пива для нужд Ямальское УООП ООО "Газпром питание"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.12.2020 08:0030.12.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174555Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    174555

    Наименование закупки

    Поставка пива для нужд Ямальское УООП ООО "Газпром питание"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    25.12.2020 20:54

    Документация процедуры

    Договор_ЕП_КИМ.doc

    Задание_заказчика_пиво_Ямальское_УООП.xlsx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"

    Юридический адрес

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,

    Почтовый адрес

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16

    Контактный телефон

    +7 34949 3-95-59 доб. 211

    Факс

    Адрес электронной почты

    yurist.nugt@gmail.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Иванова Тамара Анатольевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка пива для нужд Ямальское УООП ООО "Газпром питание"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    30.12.2020 08:00 GMT +330.12.2020 08:0030.12.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174555Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка пива для нужд Ямальское УООП ООО "Газпром питание"

    Начальная цена

    961 687,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ямало-Ненецкий автономный округ, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, Тазовский район, Заполярное ГНКМ магазин № 4 ; Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, Тазовский район, Заполярное ГНКМ магазин № 6 ; Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, Тазовский район, Заполярное ГНКМ магазин № 21 Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Расчеты за принятый товар производятся между Покупателем и Поставщиком на основании счетов и/или накладных с учетом всех расхождений на момент оплаты, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика не позднее: - 15 (Пятнадцати) рабочих дней от даты приемки Грузополучателем товара Поставщикам, относящимся к субъектам малого и среднего предпринимательства (на момент заключения договора); - 30 (Тридцати) календарных дней от даты приемки Грузополучателем товара – для остальных Поставщиков. Поставка один раз в неделю. Поставка товара производится отдельными партиями по заявкам Грузополучателя при минимальной партии заказа от 20 тыс. руб. с 08:30 до 12:00 и с 14:0 до 17:00 в рабочие дни еженедельно, начиная с 1 января 2021 г

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"

    Адрес местонахождения

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Пиво темное фильтрованное пастеризованное Бархатное 4.1ПРОЦ стеклянная бутылка 0.5Л"

    Кол-во: 120.000

    "Позиция 2"

    "Пиво светлое фильтрованное пастеризованное Богемское 5ПРОЦ стеклянная бутылка 0.5Л"

    Кол-во: 120.000

    "Позиция 3"

    "Пиво светлое фильтрованное пастеризованное Жигулевское 4.2ПРОЦ стеклянная бутылка 0.5Л"

    Кол-во: 120.000

    "Позиция 4"

    "Пиво светлое фильтрованное пастеризованное Жигулевское Фирменное 4.2ПРОЦ стеклянная бутылка 0.5Л"

    Кол-во: 240.000

    "Позиция 5"

    "Пиво светлое фильтрованное пастеризованное Жигулевское 4.2ПРОЦ ПЭТ 1.5Л"

    Кол-во: 420.000

    "Позиция 6"

    "Пиво светлое фильтрованное пастеризованное Жигулевское Фирменное 4.2ПРОЦ ПЭТ 1.5Л"

    Кол-во: 180.000

    "Позиция 7"

    "Пиво светлое фильтрованное пастеризованное Крюгер Лагер 4.2ПРОЦ стеклянная бутылка 0.5Л"

    Кол-во: 120.000

    "Позиция 8"

    "Пиво темное фильтрованное пастеризованное Крюгер Дункель 4ПРОЦ стеклянная бутылка 0.5Л"

    Кол-во: 120.000

    "Позиция 9"

    "Пиво светлое фильтрованное пастеризованное Крюгер Мягкое 4.2ПРОЦ стеклянная бутылка 0.5Л"

    Кол-во: 120.000

    "Позиция 10"

    "Пиво светлое фильтрованное пастеризованное Крюгер Пилснер 4.7ПРОЦ стеклянная бутылка 0.5Л"

    Кол-во: 120.000

    "Позиция 11"

    "Пиво светлое фильтрованное пастеризованное Крюгер Традиционное 4.9ПРОЦ стеклянная бутылка 0.5Л"

    Кол-во: 240.000

    "Позиция 12"

    "Пиво светлое фильтрованное пастеризованное Крюгер Традиционное 4.9ПРОЦ ПЭТ 1.5Л"

    Кол-во: 180.000

    "Позиция 13"

    "Пиво светлое фильтрованное пастеризованное Рижское 4.8ПРОЦ стеклянная бутылка 0.5Л"

    Кол-во: 120.000

    "Позиция 14"

    "Пиво светлое фильтрованное пастеризованное Сибирский пивовар 4.9ПРОЦ стеклянная бутылка 0.5Л"

    Кол-во: 120.000

    "Позиция 15"

    "Пиво светлое фильтрованное пастеризованное Сибирский пивовар 4.9ПРОЦ ПЭТ 1.5Л"

    Кол-во: 120.000

    "Позиция 16"

    "Пиво светлое фильтрованное пастеризованное Томское Фирменное 4.8ПРОЦ ПЭТ 1.5Л"

    Кол-во: 120.000

    "Позиция 17"

    "Пиво светлое фильтрованное пастеризованное Трое в лодке 4ПРОЦ ПЭТ 1.5Л"

    Кол-во: 120.000

    "Позиция 18"

    "Пиво светлое фильтрованное пастеризованное Жигулевское 4.8ПРОЦ ПЭТ"

    Кол-во: 900.000

    "Позиция 19"

    "Пиво темное фильтрованное пастеризованное Крюгер Бархатное 4.1ПРОЦ ПЭТ"

    Кол-во: 600.000

    "Позиция 20"

    "Пиво светлое фильтрованное пастеризованное Немецкое 4ПРОЦ ПЭТ"

    Кол-во: 600.000

    "Позиция 21"

    "Пиво светлое фильтрованное пастеризованное Томское Фирменное 4.8ПРОЦ ПЭТ"

    Кол-во: 900.000

    "Позиция 22"

    "Пиво светлое фильтрованное пастеризованное Бочонок для друзей 4.3ПРОЦ жестяная банка 1Л"

    Кол-во: 180.000

    "Позиция 23"

    "Пиво светлое фильтрованное пастеризованное Бочонок для друзей 4.3ПРОЦ ПЭТ 1.5Л"

    Кол-во: 120.000

    "Позиция 24"

    "Пиво светлое фильтрованное пастеризованное Дуб и Обруч Бочковое 4.9ПРОЦ жестяная банка 0.5Л"

    Кол-во: 120.000

    "Позиция 25"

    "Пиво светлое фильтрованное пастеризованное Дуб и Обруч Бочковое 4.9ПРОЦ стеклянная бутылка 1Л"

    Кол-во: 120.000

    "Позиция 26"

    "Пиво светлое фильтрованное пастеризованное Дуб и Обруч Бочковое 4.9ПРОЦ ПЭТ 1.5Л"

    Кол-во: 120.000

    "Позиция 27"

    "Пиво темное фильтрованное пастеризованное Дуб и Обруч Выдержанное 6.3ПРОЦ стеклянная бутылка 0.5Л"

    Кол-во: 120.000

    "Позиция 28"

    "Пиво темное фильтрованное пастеризованное Дуб и Обруч Выдержанное 6.3ПРОЦ ПЭТ 1.5Л"

    Кол-во: 120.000

    "Позиция 29"

    "Пиво светлое фильтрованное пастеризованное Жигулевское Традиционное 4.5ПРОЦ жестяная банка 0.45Л"

    Кол-во: 600.000

    "Позиция 30"

    "Пиво светлое фильтрованное пастеризованное Жигулевское Традиционное 4.5ПРОЦ жестяная банка 0.9Л"

    Кол-во: 300.000

    "Позиция 31"

    "Пиво светлое фильтрованное пастеризованное Жигулевское Традиционное 4.5ПРОЦ ПЭТ 1.35Л"

    Кол-во: 300.000

    "Позиция 32"

    "Пиво светлое фильтрованное пастеризованное Рижское Премиальное 4.9ПРОЦ ПЭТ 1.5Л"

    Кол-во: 120.000

    "Позиция 33"

    "Пиво светлое фильтрованное пастеризованное Трехсосенское 4.5ПРОЦ стеклянная бутылка 1Л"

    Кол-во: 120.000

    "Позиция 34"

    "Пиво светлое фильтрованное пастеризованное Трехсосенское 4.5ПРОЦ ПЭТ 1.5Л"

    Кол-во: 120.000

    "Позиция 35"

    "Пиво светлое фильтрованное пастеризованное Искусство варить Чешское Барное 4.9ПРОЦ жестяная банка 0.5Л"

    Кол-во: 360.000

    "Позиция 36"

    "Пиво светлое фильтрованное пастеризованное Искусство варить Чешское Барное 4.9ПРОЦ жестяная банка 1Л"

    Кол-во: 180.000

    "Позиция 37"

    "Пиво светлое фильтрованное пастеризованное Искусство варить Чешское Барное 4.9ПРОЦ ПЭТ 1.5Л"

    Кол-во: 120.000

    "Позиция 38"

    "Пиво светлое фильтрованное пастеризованное Ячменное поле 4.5ПРОЦ жестяная банка 0.45Л"

    Кол-во: 420.000

    "Позиция 39"

    "Пиво светлое фильтрованное пастеризованное Ячменное поле 4.5ПРОЦ ПЭТ 1.35Л"

    Кол-во: 180.000

    "Позиция 40"

    "Бутылка с пробкой 1.5Л ПЭТ бесцветная ООО "Экспресс Пэт" Россия"

    Кол-во: 2075.000

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