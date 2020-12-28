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    Главная / Торги / Поставка Преобразователей измерительных

    Поставка Преобразователей измерительных

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.12.2020 09:3028.12.2020 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174549Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    174549

    Наименование закупки

    Поставка Преобразователей измерительных

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    23.12.2020 15:48

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром комплектация"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром комплектация"

    Юридический адрес

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)

    Почтовый адрес

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)

    Контактный телефон

    +7 499 580-22-42

    Факс

    Адрес электронной почты

    asabitov@komplekt.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сабитов Абдэлла Исхакович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка Преобразователей измерительных

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    28.12.2020 09:30 GMT +328.12.2020 09:3028.12.2020 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174549Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка Преобразователей измерительных

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Санкт-Петербург Город, 198188, г. Санкт-Петербург, ст. Броневая, д.4, МТБ «Центральная»Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Поставленная партия Продукции и транспортные расходы, связанные с доставкой соответствующей партии Продукции, оплачиваются в течение 70 (семидесяти) рабочих дней со дня получения Покупателем от Поставщика надлежаще оформленного комплекта документов, предусмотренных Договором, на поставленную партию Продукции и соответствующие транспортные расходы. Транспортные расходы определяются в ходе торгов и выделяются отдельной строкой

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром комплектация"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром комплектация"

    Адрес местонахождения

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Преобразователь измерительный ВСУР.426442.001-01 +5...+50ГРАД ЦЕЛЬС для систем автоматического управления ООО «Вега-ГАЗ» Россия"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Преобразователь измерительный ВСУР.426442.001-02 +5...+50ГРАД ЦЕЛЬС для систем автоматического управления ООО «Вега-ГАЗ» Россия"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Преобразователь измерительный ВСУР.426442.001-05 +5...+50ГРАД ЦЕЛЬС для систем автоматического управления ООО «Вега-ГАЗ» Россия"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 4"

    "Преобразователь измерительный нормирующий ВСУР.426442.001-06 +5...+50ГРАД ЦЕЛЬС для систем автоматического управления ООО «Вега-ГАЗ» Россия"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 5"

    "Преобразователь измерительный нормирующий ВСУР.426442.001-07 +5...+50ГРАД ЦЕЛЬС для систем автоматического управления ООО «Вега-ГАЗ» Россия"

    Кол-во: 1.000

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