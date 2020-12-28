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    Главная / Торги / ТГСтаврополь поставка свежего мяса и субпродуктов для пансионата "Факел" (20218347)

    ТГСтаврополь поставка свежего мяса и субпродуктов для пансионата "Факел" (20218347)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.12.2020 09:0028.12.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174541Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    174541

    Наименование закупки

    ТГСтаврополь поставка свежего мяса и субпродуктов для пансионата "Факел" (20218347)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    23.12.2020 15:47

    Документация процедуры

    Проект_договора_поставки_продуктов_питания_2021_год_КИМ.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ"

    Юридический адрес

    355035, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Г СТАВРОПОЛЬ, ПР-КТ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, ДОМ 6,

    Почтовый адрес

    355035, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Г СТАВРОПОЛЬ, ПР-КТ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, ДОМ 6

    Контактный телефон

    +7 928 339-01-67

    Факс

    +7 8652 26-30-45

    Адрес электронной почты

    Renev_A_M@ktg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ренев Александр Михайлович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ставропольский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    ТГСтаврополь поставка свежего мяса и субпродуктов для пансионата "Факел" (20218347)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    28.12.2020 09:00 GMT +328.12.2020 09:0028.12.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174541Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ТГСтаврополь поставка свежего мяса и субпродуктов для пансионата "Факел" (20218347)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ставропольский край, г. Кисловодск, ул. Коминтерна, д.4-6Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    В соответствии с условиями договора, доставка за счет поставщика

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ"

    Адрес местонахождения

    355035, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Г СТАВРОПОЛЬ, ПР-КТ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, ДОМ 6,

    355035, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Г СТАВРОПОЛЬ, ПР-КТ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, ДОМ 6

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Говядина задняя часть туши 1 категория охлажденная Россия ГОСТ Р 54315-2011"

    Кол-во: 1000.000

    "Позиция 2"

    "Баранина 1 категории охлажденная задняя часть туши ГОСТ 31777-2012"

    Кол-во: 90.000

    "Позиция 3"

    "Свинина шея охлажденная ГОСТ 31476-2012 Россия"

    Кол-во: 300.000

    "Позиция 4"

    "Печень говяжья субпродукт охлажденная ГОСТ 19342-73"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 5"

    "Почки говяжьи охлажденные ГОСТ 32244-2013"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 6"

    "Говядина вырезка 1 категория высший сорт охлажденная ТР ТС 034/2013 Россия"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 7"

    "Язык говяжий охлажденный ГОСТ 32244-2013"

    Кол-во: 50.000

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