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    Главная / Торги / ТГСтаврополь поставка мяса птиц для пансионата "Факел" (20218348)

    ТГСтаврополь поставка мяса птиц для пансионата "Факел" (20218348)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.12.2020 09:0028.12.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174535Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    174535

    Наименование закупки

    ТГСтаврополь поставка мяса птиц для пансионата "Факел" (20218348)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    23.12.2020 15:45

    Документация процедуры

    Проект_договора_поставки_продуктов_питания_2021_год_КИМ.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ"

    Юридический адрес

    355035, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Г СТАВРОПОЛЬ, ПР-КТ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, ДОМ 6,

    Почтовый адрес

    355035, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Г СТАВРОПОЛЬ, ПР-КТ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, ДОМ 6

    Контактный телефон

    +7 928 339-01-67

    Факс

    +7 8652 26-30-45

    Адрес электронной почты

    Renev_A_M@ktg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ренев Александр Михайлович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ставропольский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    ТГСтаврополь поставка мяса птиц для пансионата "Факел" (20218348)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    28.12.2020 09:00 GMT +328.12.2020 09:0028.12.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174535Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ТГСтаврополь поставка мяса птиц для пансионата "Факел" (20218348)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ставропольский край, г. Кисловодск, ул. Коминтерна, д.4-6Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    В соответствии с условиями договора, доставка за счет поставщика

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ"

    Адрес местонахождения

    355035, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Г СТАВРОПОЛЬ, ПР-КТ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, ДОМ 6,

    355035, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Г СТАВРОПОЛЬ, ПР-КТ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, ДОМ 6

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Мясо кур Филе куриное без кости с/м ГОСТ 31962-2013 ТМ Здоровая ферма"

    Кол-во: 150.000

    "Позиция 2"

    "Цыпленок-бройлер "Приосколье" ГОСТ Р 52702-2006 г. Ставрополь"

    Кол-во: 400.000

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