Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Услуги по проведения предварительного медицинского осмотра для нужд ГБУ "Автозаводский ПНИ".

    Услуги по проведения предварительного медицинского осмотра для нужд ГБУ "Автозаводский ПНИ".

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь29.12.2020 07:0029.12.2020 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174533Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    174533

    Наименование закупки

    Услуги по проведения предварительного медицинского осмотра для нужд ГБУ "Автозаводский ПНИ".

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    23.12.2020 14:47

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ АВТОЗАВОДСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ
    Все закупки и тендеры ГБУ АВТОЗАВОДСКИЙ ПНИ

    Юридический адрес

    603142, Российская Федерация, Нижегородская область, город Нижний Новгород, Космическая, 38

    Почтовый адрес

    603142, Российская Федерация, Нижегородская область, город Нижний Новгород, Космическая, 38

    Контактный телефон

    +7 831 234-04-01

    Факс

    Адрес электронной почты

    pni@soc.avto.nnov.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ефимов Владислав Евгеньевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Услуги по проведения предварительного медицинского осмотра для нужд ГБУ "Автозаводский ПНИ".

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    29.12.2020 07:00 GMT +329.12.2020 07:0029.12.2020 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174533Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Просрочено

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Услуги по проведения предварительного медицинского осмотра для нужд ГБУ "Автозаводский ПНИ".

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, Нижний НовгородРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата по факту предоставления услуг после подписания акта выполненных работ

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБУ АВТОЗАВОДСКИЙ ПНИ
    Все закупки и тендеры ГБУ АВТОЗАВОДСКИЙ ПНИ

    Адрес местонахождения

    603142, Российская Федерация, Нижегородская область, город Нижний Новгород, Космическая, 38

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Услуги по медицинскому осмотру - проведению предварительного медицинского осмотра"

    Кол-во: 1.000

    Позвонить