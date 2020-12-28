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    Главная / Торги / Поставка запасных частей к автобусам Газ, Кавз

    Поставка запасных частей к автобусам Газ, Кавз

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.12.2020 06:0028.12.2020 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174530Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    174530

    Наименование закупки

    Поставка запасных частей к автобусам Газ, Кавз

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    23.12.2020 14:53

    Документация процедуры

    Проект_договора.rar

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОРЕНБУРГГАЗТРАНС
    Все закупки и тендеры ОРЕНБУРГГАЗТРАНС

    Юридический адрес

    460050, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ТЕРЕШКОВОЙ, 144,

    Почтовый адрес

    460050,г. Оренбург, ул. Терешковой, 144

    Контактный телефон

    +7 3532 73-25-98

    Факс

    +7 3532 73-27-03

    Адрес электронной почты

    zakupkiogt@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сизов Василий Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Оренбургская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка запасных частей к автобусам Газ, Кавз

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    28.12.2020 06:00 GMT +328.12.2020 06:0028.12.2020 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174530Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка запасных частей к автобусам Газ, Кавз

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Оренбургская область, 460050, г. Оренбург, ул. Терешковой, 144Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    согласно проекта договора

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ОРЕНБУРГГАЗТРАНС
    Все закупки и тендеры ОРЕНБУРГГАЗТРАНС

    Адрес местонахождения

    460050, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ТЕРЕШКОВОЙ, 144,

    460050,г. Оренбург, ул. Терешковой, 144

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Запчасть Арка колеса внутренняя ПАЗ 3205-5401070"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Запчасть Дверь водителя ПАЗ 3205-6400010-10"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Запчасть Дверь пассажирская в сборе н/обр. ПАЗ 3205-6100010-10"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 4"

    "Запчасть Люк задний ПАЗ 3205-5604010"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 5"

    "Запчасть Крышка люка бокового АКБ ПАЗ 3205-5413014"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 6"

    "Запчасть Дверь аварийного выхода нового образца ПАЗ 3205-6200010-20"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 7"

    "Запчасть Крышка переднего люка в сборе ПАЗ 3205-5313010"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 8"

    "Запчасть Облицовка арки крыла металлическая ПАЗ 3205-5402195-01"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 9"

    "Панель левая боковая нижняя задняя ПАЗ 3205-5401296"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 10"

    "Панель задка угловая правая/левая ПАЗ 3205-5601190/91"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 11"

    "Панель средняя левая боковая нижняя ПАЗ 3205-5401292-10"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 12"

    "Панель передняя угловая левая ПАЗ 3205-5301135"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 13"

    "Запчасть Панель косынка левая боковая передняя ПАЗ 3205-5401334"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 14"

    "Панель передняя угловая правая ПАЗ 3205-5301134"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 15"

    "Панель правая боковая передняя ПАЗ 3205-5401300"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 16"

    "Запчасть Панель правая боковая средняя ПАЗ 3205-5401304-10"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 17"

    "Запчасть Панель проема двери водителя ПАЗ 3205-5401332"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 18"

    "Запчасть Панель проема заднего окна внутренняя ПАЗ 3205-5601212-10"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 19"

    "Запчасть Рамка заднего стекла наружняя ПАЗ 3205-5601186-10"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 20"

    "Запчасть Люк радиатора боковой металлический ПАЗ 3205-5413054"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 21"

    "Шкив 2-х ручейковый коленчатого вала 245-1005131-Д-01 ГАЗ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 22"

    "Шкив 2-х ручейковый коленчатого вала 245-1005131-Д ПАЗ ГАЗ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 23"

    "Головка блока цилиндра ГАЗ, ПАЗ, ЗИЛ Евро-2 в сборе 245-1003012-Б1"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 24"

    "Головка блока цилиндра ГАЗ, ПАЗ, ЗИЛ Евро-3 в сборе 245-1003012-Б2-01"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 25"

    "Вал распределительный ММЗ Д-245 245-1006015-Б"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 26"

    "Маховик ГАЗ, ПАЗ 240-1005115-Л-06"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 27"

    "Энергоаккумулятор тип 24/24 ЗИЛ, МАЗ, КАМАЗ, КРАЗ 100-3519200"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 28"

    "Тяга рулевая продольная ПАЗ 32053-414010"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 29"

    "Регулятор тормозных сил правый ПАЗ РТ-4006"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 30"

    "Регулятор тормозных сил левый ПАЗ РТ-4007"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 31"

    "Шкворень под 2 клина ПАЗ 111-3001019Э-1"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 32"

    "Шкворень ПАЗ, ЗИЛ-130 120-3001019"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 33"

    "Втулка шкворня ПАЗ-3205 120-3001016"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 34"

    "Подшипник шкворня опорный ПАЗ-3205 29908"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 35"

    "Подшипник шкворня опорный ПАЗ-Дизель 29910"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 36"

    "Насос ГУР ГАЗ-66 со шкивом в сборе 66-3407010"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 37"

    "Рессора задняя 3308-2912012 ГАЗ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 38"

    "Рессора передняя 66-2902012-03 ГАЗ 9 листов"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 39"

    "Группа поршневая в сборе Д-245.7Е3, Д-245.9Е3 гильза,поршень,поршневые кольца 245 1000105-Г"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 40"

    "Вал коленчатый ГАЗ,ПАЗ Евро-3, Евро-2 245.9-1005015-08"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 41"

    "Вкладыш коренной ММЗ-240, 245-дв. Дайдо Металл Русь Д245-1005100-ЕН2"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 42"

    "Вкладыш шатунный ММЗ-240, 245-дв. Дайдо Металл Русь Д245-1004140-ЕН2"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 43"

    "Шатун ММЗ-245 дв. 240-1004100-А"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 44"

    "Колодка тормозная со съемным роликом ПАЗ передняя/задняя Л.16(23)-3501090-02"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 45"

    "Регулятор тормозных сил левый 3205 РТ40-07 РЗАА"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 46"

    "Регулятор тормозных сил правый 3205 РТ40-06 РЗАА"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 47"

    "Тяга рулевая продольная 3205-3414010 КААЗ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 48"

    "Тяга рулевая поперечная 32053-3414049 РЗАА"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 49"

    "Блок цилиндров с картером сцепления Соллерс ГАЗ-53, 3307 с двигателем ЗМЗ-511 511.1002009"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 50"

    "Вал коленчатый 5233-1005011 ЗМЗ-523"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 51"

    "Вал распределительный ЗМЗ-511, 513, 523 511.1006015"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 52"

    "Ремкомплект на 4 цилиндра ПАЗ с ЗМЗ-5233.10, 5234 гильза, поршень, палец, кольца, прокладка 523.1000105"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 53"

    "Запасная часть Головка цилиндров в сборе 5234.3906562 ЗМЗ-511, 513, 523 СОЛЛЕРС"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 54"

    "Запасная часть Клапана впускные 402.1007010 ЗМЗ-402, 511, 523, 513 4ШТ ЧАМЗ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 55"

    "Запасная часть Клапана выпускные 511.3906597-580 ЗМЗ-511, 513, 523 4ШТ ГАЗ Детали Машин"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 56"

    "Маховик с ободом ЗМЗ-511, 513, 523 53-1005115 Соллерс"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 57"

    "Толкатель клапана ЗМЗ-402, 410, 511, 513, 523,УМЗ 21-1007055 8ШТ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 58"

    "Шестерня распределительного вала 511.1006020 ЗМЗ-511, 513, 523, 73"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 59"

    "Запасная часть Ось в сборе передняя 32053-3000012 ПАЗ-32053 с АБС (РЗАА)"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 60"

    "Амортизатор ПАЗ, КАМАЗ основной 53212-2905006"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 61"

    "Шкворень под 2 клина ПАЗ 111-3001019Э-1"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 62"

    "Шкворень КААЗ ПАЗ, ЗИЛ-130 3205-3001019"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 63"

    "Мост задний 3205-2400012 ПАЗ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 64"

    "Ремкомплект рулевого шарнира 66-3003056/57 ГАЗ, ПАЗ 2ШТ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 65"

    "Ступица колеса передняя 3205-3103015-20 ПАЗ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 66"

    "Запчасть Бампер задний ПАЗ-32053, 4234 32053-210-01-2804010"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 67"

    "Запчасть Бампер передний ПАЗ-32053, 4234 32053-210-01-2803010"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 68"

    "Запчасть Панель левой боковины средняя ПАЗ 3205-5401298"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 69"

    "Катушка зажигания СОАТЭ ГАЗ-2410, 3110, 3302, 3307 Б116-02"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 70"

    "Провод высоковольтный многожильный ЗМЗ-511 53, 3307 EPZ614 614-2 Цитрон"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 71"

    "Свеча зажигания 433-3707000-01 ЗМЗ-402 А-11"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 72"

    "Гайка колеса Валдай, ЗИЛ, ПАЗ 4595651-716"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 73"

    "Гайка колеса с шайбой колеса М22х1.5 КамАЗ "EВРО" 5425-3101040"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 74"

    "Запасная часть Футорка левая 250721-П29 ГАЗ-53, 3307, ЗИЛ-130"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 75"

    "Запасная часть Футорка правая 250720-П29 ГАЗ-53, 3307, ЗИЛ-130"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 76"

    "Шпилька колеса левая ГАЗ-53, 3307 51-3103009-В1"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 77"

    "Шпилька колеса правая ПАЗ, ГАЗ-53, 3307 51-3103008-В1"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 78"

    "Вкладыш шатунный ЗМЗ-511, 513, 523 Дайдо Металл Русь ВК-13-1000104-ДР1"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 79"

    "Вкладыш коренной ЗМЗ-511, 513, 523 с упорными подшипниками Дайдо Металл Русь 53-1000102-32"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 80"

    "Радиатор охлаждения водяной 3205-1301010 ПАЗ-3205 4-рядный ШААЗ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 81"

    "Ремкомплект рулевого шарнира 66-3003056/57 ГАЗ, ПАЗ 2ШТ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 82"

    "Запчасть Баллон воздушный 2х1 ПАЗ 32053-3513015"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 83"

    "Запчасть Вал карданный ПАЗ-3205 672-2200011"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 84"

    "Запасная часть Ось коромысел в сборе 13-1007098-21 ЗМЗ-511, 513, 523, 73"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 85"

    "Редуктор заднего моста 53-2402010-11 ГАЗ-3307"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 86"

    "Запчасть Ротор генератора ПАЗ-3205 3205 Г287"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 87"

    "Стартер СТ230А1-3708000-10 ЗМЗ-511, 513, 523, 73 ГАЗ-53, 3307, ПАЗ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 88"

    "Запчасть Ступица заднего колеса ПАЗ 23-3104015"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 89"

    "Запчасть Ступица передняя ПАЗ-32057, 4234 в сборе 32053-3103004"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 90"

    "Барабан тормозной задний ПАЗ 23-3502070"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 91"

    "Барабан тормозной передний ПАЗ 3205-3501070-30"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 92"

    "Кран тормозной 100-3514008 ЗИЛ, КАМАЗ, МАЗ Sorl"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 93"

    "Запасная часть Механизм открывания дверей 16N1X50/135TIA00 ПАЗ 12В"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 94"

    "Накладка тормозная сверленая задней колодки АО КААЗ 16-3502110 ПАЗ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 95"

    "Запасная часть Привод распределителя 13-1016010-02 ЗМЗ-511,513,523,73"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 96"

    "Провод высоковольтный с наконечниками ЗМЗ-511 АХ130.3707080"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 97"

    "Спидометр электронный 811.3802 ПАЗ 12В Аврора"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 98"

    "Болт ступицы заднего колеса 224-3103008-01 ПАЗ М20х115 8шп"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 99"

    "Болт ступицы 23 3103008 110А ПАЗ-3204 160х113ММ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 100"

    "Вал первичный в сборе 3205.70-1701025-10 ЗИЛ-433360, ПАЗ-4230, МАЗ-4370 24 зуба"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 101"

    "Группа поршневая в сборе ПАЗ сЗМЗ-5233.10, 5234 гильза, поршень, палец, кольца, прокладка 523.1000105-51"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 102"

    "Вал первичный КПП-4 в сборе 53-12-1701025 ГАЗ-3307, 66, 3308"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 103"

    "Болт ступицы переднего колеса 111-3103008-50 ПАЗ 111 ось-8 болтов"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 104"

    "Болт ступицы заднего колеса 224-3103008 ПАЗ D23 10шп"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 105"

    "Генератор ПАЗ ЗМЗ-5234.10 14В 95А 291.3771"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 106"

    "Деталь заднего моста Главная пара ГАЗ-3307, 3308 ЗМЗ-5233 6х37зуб 3307-2402165"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 107"

    "Кран тормозной обратного действия с ручным управлением 35260080010/100-3537010 ЗИЛ, КАМАЗ, МАЗ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 108"

    "Насос водяной в сборе 511.1307004 ЗМЗ-511, 513, 523, 73 с прокладкой"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 109"

    "Глушитель основной 3309-1201010-88 ПАЗ, ГАЗ-3309"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 110"

    "Головка цилиндров трёхопорная с прокладкой и крепежом ЗМЗ-406 406.3906562"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 111"

    "Вал распределительный Волга ЗМЗ-4062 406.1006015-10"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 112"

    "Вал распределительный УМЗ-4216 42164.1006015"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 113"

    "Головка цилиндров в сборе УМЗ-4216, 4216-70 Евро-3 4216.1003010"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 114"

    "Поршень УМЗ-4213, 4216 Евро-3 100ММ с узкими кольцами 4ШТ 421.1004018-23"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 115"

    "Группа поршневая в сборе ЗМЗ-40524 поршень, палец поршневой, стопорные и поршневые кольца 95.5 группа "Б" 40524.1004018-10"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 116"

    "Вал промежуточный цепи ГРМ 406.1006260-02 ЗМЗ-405, 406, 409"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 117"

    "Устройство натяжное на подшипнике 406.3906625-10 ЗМЗ-405, 406, 409 полный комплект"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 118"

    "Насос масляный ЗМЗ-405, 406 406.1011010-03"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 119"

    "Насос масляный УАЗ, ГАЗ-3302, ГАЗель Next УМЗ А274.1011009"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 120"

    "Шестерня распредвала 4216.1006001-09 УМЗ-420.10, 4213, 4216 гроднамид"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 121"

    "Шкив-демпфер коленвала 406.1005050-30 ЗМЗ-405, 406, 409"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 122"

    "Крышка цепи ГРМ 406.1002058-10 ЗМЗ-405, 406, 409 с сальником"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 123"

    "Крышка двигателя передняя 4216.1002058 ГАЗель двигатель УМЗ-4216 с манжетой"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 124"

    "Вал коленчатый 4173.1005011 А274, 4216, УМЗ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 125"

    "Прокладка двигателя 4216.3906022-88 УМЗ-4216 Евро-3 полный комплект, с герметиком"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 126"

    "Прокладка двигателя 40624.3906022 ЗМЗ-40524, 40525, 40904 Евро-3 полный комплект"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 127"

    "Шатун в сборе ЗМЗ-405, 406, 409 406.1004045-01"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 128"

    "Шатун в сборе УАЗ УМЗ-421, 4218, 4215, 4213, 4216, 4219 421.1004045"

    Кол-во: 1.000

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